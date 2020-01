Hertha BSC - FC Schalke 04 live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es am 20. Spieltag im Berliner Olympiastadion zum Match zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Die Berliner müssen als aktuell 13. der Tabelle gegen den Abstieg kämpfen. Schalke hat als Sechster zumindest noch die Teilnahme an der Champions League im Visier.

Die Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen der Hertha und Schalke beginnt am Freitag, 31. Januar, um 20:30 Uhr. Das Match gibt es in Deutschland nicht live im TV zu sehen.

Hertha - Schalke im Livestream

DAZN zeigt das Match wie alle Freitagsspiele in Deutschlands Fußball-Oberhaus im Livestream.

Video - Vertragsverlängerung von Boateng & Co.? Das sagt Rummenigge 03:44

Das Match im Liveticker

Eurosport.de hält euch natürlich über das komplette Geschehen in der Bundesliga auf dem Laufenden. Wir bieten auch einen Liveticker zu Hertha - Schalke an.

Die Bundesliga im Radio

Bei amazon.de gibt es alle Bundesligaspiele im Internetradio. Hier könnt ihr auch das Match der Berliner gegen die Königsblauen mitverfolgen.

Video - Schalke beißt sich an der Hertha die Zähne aus 02:30

Die letzten zehn Begegnungen

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

31.08.19: FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:0

FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:0 25.01.19: Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2

Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2 02.09.18: FC Schalke 04 - Hertha BSC 0:2

FC Schalke 04 - Hertha BSC 0:2 03.03.18: FC Schalke 04 - Hertha BSC 1:0

FC Schalke 04 - Hertha BSC 1:0 14.10.17: Hertha BSC - FC Schalke 04 0:2

Hertha BSC - FC Schalke 04 0:2 11.02.17: FC Schalke 04 - Hertha BSC 2:0

FC Schalke 04 - Hertha BSC 2:0 18.09.16: Hertha BSC - FC Schalke 04 2:0

Hertha BSC - FC Schalke 04 2:0 11.03.16: Hertha BSC - FC Schalke 04 2:0

Hertha BSC - FC Schalke 04 2:0 17.10.15: FC Schalke 04 - Hertha BSC 2:1

FC Schalke 04 - Hertha BSC 2:1 14.03.15: Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2