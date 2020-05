Die Kombination Hertha BSC und Bruno Labbadia bleibt weiterhin unschlagbar: Die Berliner gewannen ihr Heimspiel am 29. Spieltag gegen den FC Augsburg mit 2:0 (1:0) und holten den dritten Sieg nach dem Neustart. Javairo Dilrosun erzielte nach einer schönen Einzelaktion im Strafraum das 1:0 (23.). Krzysztof Piatek sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+3).

So lief das Spiel:

Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig und waren darum bemüht, Fehler zu vermeiden. In einer chancenarmen Anfangsphase brachte Javairo Dilrosun Hertha BSC nach einem gut herausgespielten Konter etwas aus dem Nichts in Führung (23.).

Beflügelt vom Tor wurde die alte Dame mit zunehmender Spielzeit besser und hatte das Spiel anschließend komplett im Griff.

Vedad Ibisevic hatte kurz vor der Pause (36., 38.) zwei gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Doch der Angreifer scheiterte erst mit dem Fuß an Andreas Luthe und wenig später per Kopf am Augsburger Schlussmann.

Augsburg ließ sich in der Schlussphase der ersten 45 Minuten komplett in der eigenen Hälfte einkesseln und hatte Glück, dass die Berliner ihre spielerische Überlegenheit nicht in ein zweites Tor ummünzen konnten.

In der zweiten Halbzeit offenbarte sich von Beginn an ein anderes Bild. Augsburg wechselte doppelt und brachte mit Florian Niederlechner und Marco Richter zwei Offensivkräfte, die sofort im Spiel waren und im zweiten Durchgang für viel Schwung sorgten.

Die erste Chance der Augsburger und damit auch den ersten Schuss aufs Tor hatte aber Noah-Joel Sarenren-Bazee, der flinke Flügelspieler forderte Rune Jarstein erst mit einer Flanke, wenig später mit einem Abschluss aus 13 Meter, den der Torhüter mit einem guten Reflex zur Ecke lenkte (47.).

Auch in der Folge war der FCA die spielbestimmende Mannschaft und hatte nach einem Kopfball von Niederlechner wieder die Chance zum Ausgeich, der Stürmer köpfte den Ball nach einer Flanke von Rani Khedira nur knapp am Tor vorbei.

Hertha stabilisierte sich nach der schlechten Anfangsphase der zweiten Halbzeit und bekam das Spiel besser in den Griff, ohne jedoch selbst offensiv für Akzente sorgen zu können.

In der Schlussphase war es dann ein Spiel auf ein Tor. Augsburg warf alles nach vorne, konnte aus der Überlegenheit allerdings keinen Ertrag erzielen. Kurz vor dem Abpfiff machte Hertha den Sack nach einem Konter durch den eingewechselten Krzysztof Piatek zu, der den 2:0-Endstand nach Vorlage von Vladimir Darida erzielte.

Augsburg bleibt somit im Abstiegskampf und hat vor dem Düsseldorfer Spiel in München am Samstagabend (18:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) nur vier Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Hertha dagegen schnuppert jetzt an Europa, denn nach der Wolfsburger Niederlage gegen Frankfurt trennen die Berliner und der sechste Platz nur vier Punkte.

Stimmen des Spiels:

Rani Khedira (FC Augsburg): "In der ersten Halbzeit waren wir zu müde und waren nicht die frischeste Mannschaft. Das wollten wir in der zweiten Halbzeit korrigieren und haben dann eine gute Leistung gezeigt. Aufgrund der Leistung in den zweiten 45 Minuten hätten wir einen Punkt verdient gehabt, die erste Halbzeit war jedoch definitiv zu schlecht. Wir müssen jetzt dran bleiben und Biss zeigen, um im Abstiegskampf die nötigen Punkte noch zu holen."

Rune Jarstein (Hertha BSC): "Das war ein wichtiger Sieg für uns. Die erste Halbzeit haben wir toll gespielt, in der zweiten wirkten wir dann müde. Ich bin froh, dass wir das Ergebnis nicht verspielt haben. Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Trainer und wollen weiterarbeiten. Europa ist nur vier Punkte entfernt, es ist also noch alles möglich."

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC): "Wir agieren als Team geschlossen und jeder kämpft für jeden. Wir spielen gut nach vorne und können mit dem Spiel und den letzten Wochen sehr zufrieden sein, auch wenn die zweite Halbzeit etwas schwächer war. Der neue Trainer hat uns zusammengeschweißt und das macht uns momentan so stark. Mit dem Spiel haben wir uns von unten abgesetzt und können jetzt befreit aufspielen. Es ist noch einiges möglich für uns."

Das fiel auf: Zwei komplett verschiedene Halbzeiten

Zum Abschluss der englischen Woche waren es zwei spiegelverkehrte Halbzeiten. Hertha dominierte den ersten Spielabschnitt nach Belieben und hätte deutlich höher führen können. Herrlich wechselte mit Niederlechner und Richter zwei Offensive ein, wodurch die Partie in der zweiten Halbzeit komplett kippte. Letztlich gewinnt die glücklichere Mannschaft die Partie, an Hand beider Hälften wäre ein Remis gerecht gewesen.

4

Bruno Labbadia ist der erste Hertha-Trainer seit Falko Götz (2001/02), der in seinen ersten vier Spielen als neuer Trainer ungeschlagen bleibt. Labbadia holte dabei sogar zehn von zwölf Punkten.

