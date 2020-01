Als Davie Selke einen einfachen Abschluss aus kürzester Distanz über das Tor drischt, reagiert Jürgen Klinsmann mit aufmunterndem Beifall.

"Wir alle machen Fehler, aber das gehört zu diesem Prozess dazu. Wichtig ist, dass sie sich selbst Ziele setzen. Ein Davie Selke muss beispielsweise den Antrieb haben, mehr Tore zu schießen", stellt der 55-Jährige im Gespräch mit Medienvertretern in Florida klar. Nur ein mageres Tor erzielte der 24-Jährige in der Hinrunde.

Klinsmann schiebt mit seinen Angreifern im Trainingslager in Orlando Extraschichten, trainiert individuell Abschlüsse mit Selke, Vedad Ibisevic und Co - mit einem klaren Ziel:

" Ich sag unseren Stürmern immer: 'Wenn du internationale Klasse haben willst, brauchst du eine 50-Prozent-Quote.' Jeder zweite Schuss muss sitzen. Aber davon sind wir noch entfernt. "

International steht genau für das, was Klinsmann in Berlin anstrebt.

Davie Selke hat trotz der intensiven Trainingseinheiten noch gut lachenGetty Images

Der Schwabe sieht in der Hertha einen schlafenden Riesen. Aktuell steht die "Alte Dame" in der Bundesliga mit 19 Punkten auf Rang zwölf - und hat sich damit noch längst nicht aller Sorgen im Abstiegskampf entledigt. Klinsmann versteht die kommende Rückrunde als Lehrzeit, in der es nicht nur um den Klassenerhalt geht, sondern auch darum, die Voraussetzungen für ein große Zukunft zu schaffen.

Klinsmann will Hertha BSC neu aufstellen

Dazu soll zunächst einmal der Kader ausgedünnt werden. Klinsmann möchte gerne mit 25 Akteuren arbeiten. Derzeit stehen noch weit über 30 Mann im Kader. Eduard Löwen wurde gerade zum FC Augsburg verliehen. Für den 22-Jährigen scheint beim "Mega-Projekt" Berlin, wie es Klinsmann formuliert, kein Platz mehr zu sein. Auch Altstars wie Salomon Kalou sollen den Berlinern den Rücken kehren.

Auf der anderen Seite will der Trainer qualitativ nachlegen. Mit Santiago Ascasibar (VfB Stuttgart) haben die Hauptstädter bereits den ersten Transfer getätigt. Es soll nicht der letzte gewesen sein: "Egal, was bis zum 31. Januar noch passiert: Wir würden nur Spieler holen, die uns direkt weiterhelfen können. Wenn ein Neuzugang kommen sollte, dann nur als klare Verstärkung", so Klinsmann.

Kam vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC: Santiago AscacibarGetty Images

Zuletzt waren unter anderem Granit Xhaka, Julian Draxler oder auch Mario Götze im Gespräch. Klinsmann betonte:

" Qualitativ muss der Anspruch der Hertha sein, dass wir Spieler im Blick haben, die uns irgendwann dann auch international positionieren. "

Hertha zum "Mega-Klub" machen

Der Hertha-Trainer fordert bereits für 2021: "Im kommenden Jahr muss die Europa League das Minimal-Ziel sein." Mittelfristig soll es dann sogar die Champions League werden. Klinsmann will mit Hertha ganz oben angreifen, neben Borussia Dortmund und RB Leipzig langfristig den FC Bayern München herausfordern und der Bundesliga einen Vierkampf um die deutsche Meisterschaft bieten:

" Ich habe immer gesagt, Berlin hat einen Mega-Klub verdient. Das ist unsere Hauptstadt. Berlin und Deutschland haben das verdient. "

Konstanz ist derzeit das Schlüsselwort bei der Hertha. "Du kannst mal ein megagutes Jahr haben und in die Champions League kommen. Aber dann drinzubleiben, im folgenden Jahr wieder unter die ersten Vier zu kommen, alle Wettbewerbe auf dem gleichen Level zu spielen, das ist die Kunst", befand Klinsmann.

Es sind Ansprüche, die bei der Hertha zuvor noch nie so klar formuliert wurden.

Jürgen Klinsmann beobachtet das Hertha-Training in OrlandoGetty Images

Dafür orientiert man sich am großen FC Liverpool: "Sie sind im Moment das Maß aller Dinge. Wenn man die spielen sieht, sitzt man vor dem Fernseher und denkt: 'Wie geil!' So würden wir auch gerne spielen. Aber es war auch für die ein Prozess", betonte Co-Trainer Markus Feldhoff.

Champions League als Maßstab für Hertha BSC

Zusammen mit Alexander Nouri leitet Feldhoff die Trainingseinheiten auch in Orlando. Ganz nach dem Vorbild "LFC" stehen dabei intensive Laufeinheiten sowie Krafttraining auf dem Programm. Dazu kommen Spielformen, Standardtraining und Torabschlussübungen. Klinsmann führt viele Einzelgespräche mit den Spielern, gibt wie immer den Motivator und erklärt:

" Die Jungs ziehen gut mit. Die Spieler bekommen langsam ein Gefühl, was wir uns vorstellen. Zunächst ging’s um Stabilität. Jetzt wollen wir mehr Ballbesitz und Offensivkraft. "

Als Maßstab dienen dem 55-Jährigen dabei die Spielsysteme der Topteams aus der Champions League.

Dreier Gespann: Trainer Jürgen Klinsmann (Mitte) zusammen mit seinen Co-Trainern Markus Feldhoff (links) und Alexander NouriImago

Hertha startet gegen die Bayern

Der Hertha-Caoch legt aber auch Wert auf die Chemie im Team. So besuchte die gesamte Mannschaft Investor Lars Windhorst und war in Florida auf dessen Yacht zum Abendessen eingeladen. Ohne die Millionen, die Windhorst in den Verein steckt, wären die ambitionierten Ziele undenkbar.

Zudem hat Klinsmann als Belohnung für die intensiven Trainingseinheiten einen gemeinsamen Besuch bei einem NBA-Spiel der Orlando Magic angeordnet - bevor es dann wieder ernst wird. Zum Rückrundenstart am 19. Januar empfangen die Berliner den FC Bayern. Dann soll sich die harte Abend in Florida erstmals auszahlen...

