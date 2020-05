Hertha BSC - Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am 27. Bundesligaspieltag steht das Derby in Berlin auf dem Programm. Anstoß ist am Freitag, 22. Mai, um 20:30 Uhr. Das Match wird in Deutschland nicht live im TV übertragen. Einen Livestream gibt es bei DAZN und Amazon. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel an. Hier erhaltet ihr alle Informationen zur Bundesliga.

Der 27. Spieltag der Bundesliga beginnt mit dem Berliner Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Beide Mannschaften befinden sich aktuell Seite an Seite in der Tabelle. Die Hertha liegt einen Punkt vor Union. Es geht also auch die um die Spitze im internen Berliner Stadtduell. Anstoß ist am 22. Mai um 20:30 Uhr.

Bundesliga Viel Zündstoff, wenig Vorfreude in Berlin: "Es ist ein anderes Derby" VOR 5 STUNDEN

Hertha BSC - Union live im TV

Das Match zwischen Hertha BSC und Union Berlin am 27. Spieltag der Bundesliga wird nicht live im TV übertragen.

Bundesliga: Hertha - Union Berlin im Livestream

Bei DAZN gibt es einen Livestream zum Derby in der Hauptstadt. Anstoß ist am Freitag, 22. Mai um 20:30 Uhr.

Auch bei Amazon Prime könnt Ihr das Duell zwischen der "Alten Dame" und den "Eisernen" im Livestream sehen!

Hertha BSC - Union Berlin im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum Oberhaus des deutschen Fußballs. Hier gibt es auch die Partie aus Berlin im Liveticker.

Play Icon WATCH Erste zehn Bundesliga-Tore: Dieses Duo war schneller als Haaland 00:00:59

Das Berliner Derby: Die Bundesliga im Radio

Amazon.de berichtet im Bundesligaradio von allen Matches des 27. Spieltags in der Bundesliga, darunter auch dem Match zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Alle Begegnungen seit 2010

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

02.11.19: Union Berlin - Hertha BSC 1:0

11.02.13: Hertha BSC - Union Berlin 2:2 (2. Bundesliga)

03.09.12: Union Berlin - Hertha BSC 1:2 (2. Bundesliga)

05.02.11: Hertha BSC - Union Berlin 1:2 (2. Bundesliga)

17.09.10: Union Berlin - Hertha BSC 1:1 (2. Bundesliga)

Hertha - Union: So könnten Sie spielen

Hertha: Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt - Grujic, Skjelbred - Lukebakio, Matheus Cunha, Mittelstädt - Ibisevic.

Union: Gikiewicz - Friedrich, F. Hübner, Subotic - Trimmel, Andrich, Prömel, Reichel - Ingvartsen, Bülter - Andersson.

Das könnte Dich auch interessieren: QUIZ: Kennst Du alle Meister-Trainer der Bundesliga?

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Hertha gewinnt Berliner Stadtderby gegen Union 00:03:43

Bundesliga Gruppenjubel verboten: DFL-Chef Seifert kritisiert Hertha VOR 6 STUNDEN

Play Icon