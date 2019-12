Die emotionale Achterbahnfahrt der ersten Halbserie soll für Borussia Dortmund nicht mit einem bösen Absturz enden.

Sportdirektor Michael Zorc forderte vor dem Gastspiel bei der TSG Hoffenheim (20:30 Uhr im Liveticker) einen "guten Jahresabschluss" mit "drei Punkten".

Trainer Lucien Favre musste jedoch etwas "basteln" - Kapitän Marco Reus fällt mit einem Muskelfaserriss aus, Jadon Sancho hat zwar muskuläre Probleme, ist aber spielfit.

Ein Sieg muss unbedingt her, ansonsten droht der Rückstand auf die Tabellenspitze weiter anzuwachsen, derzeit liegt der BVB vier Punkte hinter RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Trotz ansteigender Form in den vergangenen Wochen würde bei einer Niederlage in Sinsheim die Weihnachtsstimmung arg getrübt werden. Zorc warnt:

" Es wird ein Kraftakt, weil wir viele Spiele in den Beinen haben. "

So spielt der BVB: Bürki - Akanji, Zagadou, Hummels - Weigl, Brandt - Hakimi, Schulz - Sancho, Götze, Hazard.

Ersatzbank: Hitz - Alcácer, Guerreiro, Balerdi, Morey, Piszczek, Bruun Larsen, Raschl.

So spielt die TSG Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Geiger, Bebou, Grillitsch, Baumgartner, Rudy, Samassekou, Hübner, Kramaric, Skov.

Das könnte dich auch interessieren: Wie Jürgen Klopp die nächsten Jahre plant