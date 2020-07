Holger Badstuber von Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat bis vor Kurzem noch auf ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft gehofft. "Ich habe von einem Comeback geträumt – und träumen darf man ja immer", sagte der 31-Jährige in der "Sport Bild". Badstuber, der einst als kommender Star beim FC Bayern München galt, kam vor allem aufgrund seiner Verletzungsmisere nur auf 31 Länderspiele.

Seinen letzten Einsatz im DFB-Trikot absolvierte der Innenverteidiger 2015 in Kaiserslautern bei einem Freundschaftsspiel gegen Australien (2:2). Von einem Anruf von Jogi Löw geht Badstuber nicht mehr aus: "Ich bin realistisch genug zu wissen, dass aus meiner Generation, mit der ich den Weg beim DFB begonnen habe, außer Manuel Neuer und Toni Kroos nicht mehr viele übrig sind."

Mit dem VfB Stuttgart hat der gebürtige Memminger in der abgelaufenen Zweitliga-Saison den Aufstieg geschafft. Nach seiner internen Kritik nach der 1:2-Derbyniederlage beim Karlsruher SC am 31. Spieltag verbannte ihn Trainer Pellegrino Matarazzo in den letzten drei Spielen allerdings auf die Bank.

"Es ging um alles, wir standen unter Druck, und das wollte ich mit meiner Kritik rüberbringen", erklärte Badstuber und gestand ein: "Ich bin da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen." Mit dem Coach habe er die Differenzen aber bereits ausgeräumt.

Badstuber leidet mit dem HSV

Badstuber, der in Stuttgart noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 besitzt, möchte nun mithelfen Stuttgart "wieder in der Bundesliga zu positionieren". Wie es nach der kommenden Saison weitergeht, ließ er allerdings offen: "Wenn das Kapitel VfB irgendwann einmal für mich zu Ende geht, würde ich gerne noch die Erfahrung Ausland machen", kündigte der Champions-League-Sieger von 2013 aber bereits an.

Etwas Mitgefühl zeigte Badstuber hingegen mit dem Hamburger SV. Die Rothosen sind in einem spannenden Aufstiegsrennen mit dem VfB leer ausgegangen und verpassten gar die Relegation im Fernduell mit dem 1. FC Heidenheim.

"Man kann es nicht anders sagen: Für den HSV ist es einfach katastrophal, zum zweiten Mal in Folge den Aufstieg verpasst zu haben", meinte der frühere Bayern-Star und fügte an: "Mit anzusehen, dass es so ein großer Verein nicht schafft, tut weh, auch wenn man ein Außenstehender ist." Der HSV gehöre "wie der VfB in die erste Liga".

