Im Battle mit Alaba und Coman: Bad Boys singen "Stern des Südens"

Die kleine "Revanche" der Schauspielstars kam bei den beiden Münchenern aber nicht so gut an.

Doch damit nicht genug: Während Alaba mit dem FC Bayern München im Trainingslager in Doha war, fand in Berlin am 7. Januar die Deutschlandpremiere des Films statt. Coman, der aktuell wegen eines Kapseleinrisses im linken Knie ausfällt, war vor Ort.

Dort traf der Franzose auf die beiden US-Stars und überreichte ihnen Bayern-Trikots mit seinem Namen darauf. Alaba erhielt als kleine Entschädigung für die verpasste Premiere dann noch einen Videoanruf von Will Smith höchstpersönlich. Das Gespräch der beiden teilte der Österreicher auch auf seinem Twitter-Profil.

Der 27-Jährige wirkte dabei fast etwas sprachlos. Schließlich ruft auch nicht bei einem Bayern-Spieler jeden Tag ein Hollywoodstar an.

