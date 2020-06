Dank Jadon Sancho kehrt Borussia Dortmund in die Erfolgsspur zurück. Der 20-Jährige befindet sich rechtzeitig zum Liga-Endspurt in Top-Form - im Hinblick auf das Meisterrennen jedoch wohl ein paar Tage zu spät. Trotzdem sind derartige Gala-Auftritte für den BVB nicht nur sportlich von immenser Bedeutung. Ein spannender (Transfer-)Sommer bahnt sich an.

Selten war ein sportlicher Gala-Auftritt derart zu einer Randnotiz verkommen, wie der von Jadon Sancho gegen den SC Paderborn (6:1) - und das aus gutem Grund, wie er selbst befand.

"Ich freue mich sehr über meinen ersten Karriere-Hattrick. Es ist ein bittersüßer Moment, weil in der Welt gerade bedeutsamere Dinge vor sich gehen, um die wir uns kümmern und die wir verändern müssen. Wir müssen zusammen um Gerechtigkeit kämpfen - zusammen sind wir stärker", schrieb der Matchwinner auf seinen sozialen Kanälen und rief damit fernab des sportlichen Geschehens zum Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA auf.

Bereits nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den Aufsteiger hatte Sancho sein Trikot (auf Kosten einer Gelben Karte) ausgezogen und darunter ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for George Floyd" (Gerechtigkeit für George Floyd) offenbart.

Der Youngster setzte damit ein Ausrufezeichen, was in der Öffentlichkeit für viel Aufsehen sorgte.

Jadon Sancho mit nächstem Meilenstein

Obwohl jene Botschaft für ihn genau wie für Achraf Hakimi, der sich auf dem Platz ebenfalls mit dem in Minnesota ermordeten Afroamerikaner Floyd solidarisierte, noch ein sportgerichtliches Nachspiel zur Folge haben könnte, ernteten die beiden BVB-Youngster Lob von allen Seiten.

"Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Spieler noch mehr Verantwortung übernehmen. Spieler sollten mündig sein und ihre Meinung zu gesellschaftlichen Themen kundtun", erklärte Bayerns Vorstandsmitglied Oliver Kahn bei "Sky90".

Jene Verantwortung übernahm Sancho auch in sportlicher Hinsicht bei seinem Startelf-Comeback gegen den in der zweiten Halbzeit überforderten Aufsteiger.

Mehr Scorerpunkte als Lewandowski

Der 20-Jährige markierte nicht nur den ersten Hattrick in seiner Profi-Karriere (57., 74., 90.+2), sondern stellte einmal mehr unter Beweis, dass er für das Offensivspiel des BVB unersetzlich ist.

Mit jetzt 17 Treffern und 17 Vorlagen zog er sogar an Bayern Münchens Robert Lewandowski (29/4) in der Scorerliste vorbei und löste mit 20 Jahren, zwei Monaten, sechs Tagen ganz nebenbei Kai Havertz als jüngsten Bundesligaspieler der Historie mit 30 Toren ab.

"Jadon hat definitiv das Zeug dazu, einer der fünf größten Spieler der Welt zu werden", prophezeite Mannschaftskollege Thomas Delaney.

BVB hofft auf weitere Gala-Auftritte von Sancho

Im Hinblick auf das Meisterrennen kam jene Topleistung aus Sicht der Schwarz-Gelben jedoch exakt eine Woche zu spät, um mit dem FC Bayern an der Spitze Schritt halten zu können. Sancho hatte nach der rund zweimonatigen Bundesliga-Pause zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen, weshalb Trainer Lucien Favre im Gipfeltreffen mit dem Rekordmeister (0:1) zunächst auf den Youngster verzichtete.

"Bei Sancho müssen wir aufpassen, dass er sich nicht wieder verletzt. Wir müssen ihn peu à peu heranführen. Er kann wieder mehr spielen, aber noch nicht 90 Minuten", rechtfertigte der Schweizer seine Aufstellung.

Gegen den SC Paderborn knüpfte Sancho im zweiten Durchgang dagegen nahtlos an seine Auftritte vor der Coronapause an, was dem BVB immerhin die Pole Position im Kampf um einen Champions-League-Platz bescherte. Viel mehr dürfte im Normalfall für die Borussia am Ende der Saison nicht mehr herausspringen.

Zumal Sportdirektor Michael Zorc bereits vor der Partie beim Tabellenschlusslicht die weiße Fahne hisste und eine neue Zielsetzung vorgab: "Bayern München wird Meister werden und wir wollen uns so schnell wie möglich für die Champions League qualifizieren."

Obwohl der BVB im Titelkampf bei einem Rückstand von aktuell sieben Zählern erneut leer auszugehen scheint, sind etwaige Gala-Auftritte von Sancho bis zum Saisonende für den BVB von immenser Bedeutung.

Sancho und BVB winkt der Zahltag

Der 20-Jährige wird seit Monaten mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht.

Ein Verkauf, so schmerzlich er aus sportlicher Sicht auch wäre, würde einen Geldsegen für die Borussia bedeuten. Gegenwärtig soll die ausgerufene Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich liegen. Schließt Sancho die Saison als Topscorer der Bundesliga ab, hätte Dortmund noch ein Argument mehr.

Sancho steht also ein spannender Sommer bevor. Dem englischen Nationalspieler winkt nicht nur eine große Rolle bei einem der europäischen Aushängeschilder, sondern darüber hinaus auch der große Zahltag auf der Insel.

Somit sollten in naher Zukunft, seinem gesellschaftlichen Engagement in allen Ehren, schon bald wieder die Schlagzeilen über seine sportliche Zukunft überwiegen.

