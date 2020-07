Unter Ex-Bayern-Coach Niko Kovac galt Jérôme Boateng als Auslaufmodell. Dass der Innenverteidiger beim FC Bayern noch einmal zu den Unverzichtbaren gehören würde, hatte im vergangenen Sommer wohl niemand erwartet. Unter Hansi Flick zählt der 31-Jährige nun zu den Überraschungen der abgelaufenen Saison. Im Interview mit dem FCB-Klubmagazin "51" sprach der Münchner über seine Leistungssteigerung.

"Ich bin schon seit gut zehn Jahren immer auf der Suche, was ich noch optimieren kann, um meine Leistung zu steigern. Ich kenne meinen Körper inzwischen sehr gut, höre in mich hinein und schaue immer, was weiterhelfen kann", offenbarte der Abwehrspieler, der seit nunmehr neun Jahren das Trikot des FC Bayern trägt. Jetzt seien laut Boateng noch Yoga und neurofunktionales Training hinzugekommen.

Auf die Frage, ob die letzte Meisterschaft eine besondere für ihn gewesen sei, entgegnete der Ex-Nationalspieler: "Jede Saison hat ihre ganz eigene Geschichte. Für mich persönlich gab es auch ein, zwei Meisterschaften, in denen ich wegen Verletzungen keinen so großen Beitrag leisten konnte. Man ist zwar immer ein Teil des Teams, aber es fühlt sich einfach kompletter an, wenn man aktiv auf dem Platz mitwirken kann".

Der 31-Jährige, der mit dem FC Bayern in diesem Sommer zum achten Mal Deutscher Meister wurde, stellte zugleich heraus: "Ich hatte jetzt wieder sehr viel Spaß am Fußball".

Boateng: "Verantwortung übernehmen"

Neben seinen Leistungen auf dem Spielfeld äußerte sich der gebürtige Berliner auch zu seinem Engagement neben dem Platz. "Sportler haben eine große Reichweite, und es gehört bei einem Vorbild dazu, dass man Verantwortung übernimmt", so der Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters mit Blick auf Zivilcourage im Kampf gegen Rassismus.

Für eine funktionierende Gesellschaft sei das in diesen bewegten Zeiten vielleicht wichtiger denn je. "Es ist falsch, zu Hause auf der Couch zu sitzen und zu sagen: Mich geht das nichts an. Kampf gegen Diskriminierung bedeutet auch, sich offen dagegen auszusprechen", betonte der Fußball-Profi, der sich künftig vermehrt für antirassistische, integrative Projekte mit Kindern engagieren will.

