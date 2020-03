Unter anderem gilt Jonathan David als heißer Kandidat bei Borussia Dortmund. Doch auch der FC Bayern München wurde schon mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht. Angesichts der Tatsache, dass mit Alphonso Davies bereits ein kanadischer Jungstar in München spielt, wäre ein Wechsel an die Isar nachvollziehbar.

In der laufenden Saison erzielte David für den KAA Gent wettbewerbsübergreifend 23 Tore in 40 Partien. Darunter gelangen ihm drei Treffer in der Europa League. Hinzu kommen insgesamt zehn Torvorlagen.

Keine schlechte Quote für einen 20-Jährigen, der seine erste komplette Spielzeit in Europa bestreitet. "Jonathan spielt, realistisch betrachtet, gerade seine erste volle Saison als Profi. Seine Entwicklungssprünge sind enorm", so sein Berater Nick Mavromaras. Diese Entwicklung soll nun auf einem höheren Niveau weitergehen: "Er ist bereit für den nächsten Schritt."

Mavromaras weiter:

" Es gibt wenige bessere 20-Jährige in Europa. Er ist ein super Fußballer, ein Spieler für die besten fünf Klubs in Europa. "

Auch Manchester United und Inter werden gehandelt

David soll nicht nur bei zahlreichen Bundesliga-Klubs (neben dem BVB und Bayern wurden auch schon RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach als Interessenten gehandelt), sondern auch bei Manchester United und Inter Mailand auf dem Wunschzettel stehen.

Wie Gents sportlicher Leiter Michel Louwagie vor einem Monat mitteilte, wurden bereits Angebote für den jungen Stürmer abgegeben:

" Im Januar lag ein Rekordangebot auf dem Tisch, aber das haben wir abgelehnt. Unser Ziel ist es, diese Mannschaft zusammenzuhalten, auch nach dem Sommer. Wir haben den Vertrag von David aus gutem Grund bis 2023 verlängert. "

Unverkäuflich ist David aber nicht: "Jedenfalls lassen wir so einen Spieler nicht für 25 Millionen gehen", sagte Louwagie.

Corona-Krise könnte ein Faktor werden

Genau diese Summe ist laut "transfermarkt.de" auch sein aktueller Marktwert. Ob so eine Summe angesichts der Corona-Krise in den nächsten Monaten aber überhaupt gezahlt werden würde, ist ungewiss. Dem ist sich auch Davids Berater bewusst: "Wir müssen erstmal abwarten."

