Bayern-Star Joshua Kimmich gilt als einer der erfolgshungrigsten Spieler der Bundesliga, ist sich aber auch bewusst, dass sein Ehrgeiz ihm manchmal im Weg steht. In der Jugend spielte der heute 25-Jährige für den VfB Stuttgart und pausierte dort trotz einer langwierigen Schambeinverletzung nicht - mit Folgen. Erst durch seinen Wechsel zu RB Leipzig wurden dem Nationalspieler die Augen geöffnet.

"In der Jugend denkst du, wenn du jetzt ein halbes Jahr aussetzt, verlierst du den Anschluss. Ich hatte deswegen zeitweise die Sorge, gar nicht mehr schmerzfrei Fußball spielen zu können. Da war mein großes Glück, dass ich in dieser Zeit zu Leipzig gewechselt bin. Die Verantwortlichen dort haben mir keine andere Wahl gelassen und mich erst mal komplett rausgenommen. Ich habe drei Monate nur daran gearbeitet, gesund zu werden", erklärte Kimmich in der "Sport Bild".

Seinen sportlichen Ehrgeiz besitzt der Mittelfeldakteur weiterhin, auch nach dem Double-Gewinn mit dem FC Bayern strotzt Kimmich vor Erfolgshunger und möchte seinen ersten Champions-League-Titel holen. "Es wird entscheidend, wie wir aus dem Urlaub zurückkommen: Wir wollen dieses Gefühl, diesen Hunger von jetzt mitnehmen", sagte der Bayern-Star.

