Der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger hat über seine besondere Beziehung zu Bayern-Star Joshua Kimmich gesprochen. "Es bedarf nur einer gemeinsamen Autofahrt oder eines gemeinsamen Kaffees, um zu verstehen, was für ein Feuer in Jo brennt", sagte Lobinger im Interview mit "Spox" und fügte an: "Jo trainiert in jeder Einheit wie andere nur in kompletten Krisenzeiten."

Lobinger war von 2012 bis 2016 Athletiktrainer bei RB Leipzig. Dort traf er 2013 auf Kimmich, der damals aus der Jugend des VfB Stuttgart nach Leipzig wechselte. 2015 ging es für den deutschen Nationalspieler schließlich zum FC Bayern.

Doch die Freundschaft blieb auch nach dem Abschied der beiden aus Leipzig bestehen. Lobinger erzählte: "Er dreht wirklich jeden Stein um, weil er immer wissen will, wo er sich noch verbessern kann. Er hinterfragt auch sein Umfeld, privat wie beruflich."

Das unterscheide den 25-Jährigen von vielen anderen Fußballprofis, so Lobinger. "Ich habe Spieler erlebt, die neben dir in der Trainingshalle stehen und du denkst, dass sie verstanden haben, worum es geht. Aber sobald sie die Trainingshalle verlassen, haben sie alles vergessen, was sie gerade noch gepredigt haben", meinte der 47-Jährige.

Lobinger über Kimmich: "Kein Verstecker"

Die Zusammenarbeit funktionierte wohl auch, weil sich die beiden in ihrer Herangehensweise sehr ähneln. Lobinger erklärte: "Ich hätte mich als Sportler nie gerne trainiert, weil ich alles hinterfragt habe. So ist Jo auch. Es ist extrem schwer, ihn zufriedenzustellen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann marschiert er. Mit Jo kannst du in die Schlacht ziehen und sie gewinnen."

Kimmich sei "kein Verstecker. Er ist ein Sich-Zeiger". "Wenn er etwas sagt, dann ist es etwas Gehaltvolles. Er hat jede Menge auf der Festplatte, kann das abrufen und ist bereit, immer neue Dinge aufzunehmen", sagte der ehemalige Olympia-Teilnehmer. Der Bayern-Star denke "immer den einen Schritt weiter".

Kimmich erklärte erst vor wenigen Monaten im "Kicker", wie sehr ihm die Arbeit mit Lobinger half. "Gerade in meiner Jugend, zwischen meinem 14. und 18., 19. Lebensjahr, nahm ich an keinem Training schmerzfrei teil", erinnerte sich der DFB-Star dabei.

Nach seinem Wechsel zu RB sei er dann auf den Ex-Leichtathleten getroffen. Am Ende sei dadurch sogar seine Karriere gerettet worden, "weil ich da wirklich die Basis geschaffen habe", erklärte Kimmich.

