Jude Bellingham wird sich zur kommenden Saison Borussia Dortmund anschließen. Der Spieler von Birmingham City verlässt seinen Klub nach seinem letzten Auftritt am Mittwoch offiziell. Wie der "Kicker" berichtet, hat das England-Talent beim BVB schon einen Vertrag unterschrieben. Dieser läuft zunächst für drei Jahre. Doch auch darüber hinaus soll es bereits Pläne mit dem Youngster geben.

Laut dem Bericht hat der 17-Jährige seinen Vertrag beim amtierenden Vizemeister am vergangenen Donnerstag unterschrieben. Für den talentierten Mittelfeldspieler sollen die Dortmunder demnach insgesamt 25 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Birmingham City überwiesen haben.

Am kommenden Mittwoch, wenn die Blues am letzten Spieltag der Championship Derby County empfangen, soll sich Bellingham dann auch offiziell von seinem Jugendklub verabschieden. Acht Tage später, am 30. Juli, werde er dann seinen ersten Arbeitstag bei der Borussia antreten, so heißt es weiter.

Bellingham-Vertrag vorerst nur bis 2023

Dass das Megatalent vorerst nur bis 2023 unterschrieben hat, hängt laut "Kicker" mit den Statuten zusammen, die eine längere Laufzeit in diesem Alter nicht erlauben. Bellingham wird erst am 29. Juni 2021 18 Jahre alt. Allerdings soll bereits ein Anschlusskontrakt bis 2025 vorliegen, der greift, sobald der Teenager volljährig ist.

In der laufenden Championship-Saison kommt der Jungprofi auf insgesamt 40 Saisoneinsätze, wobei ihm vier Tore und drei Vorlagen gelangen. In Dortmund soll der englische U-17-Nationalspieler im Zentrum eingeplant sein, wo er den Konkurrenzkampf und die Qualität weiter erhöhen könnte.

Nach Thomas Meunier ist Bellingham der zweite und angeblich letzte planmäßige Neuzugang beim Ruhrpott-Klub. "Wir planen keine Neuzugänge mehr", so BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der weitere Verpflichtungen für die kommende Spielzeit zuletzt ausgeschlossen hatte.

