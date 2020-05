Julian Nagelsmann hat nach dem 2:2 (1:1)-Unentschieden von RB Leipzig gegen Hertha BSC seinem Frust freien Lauf gelassen und zum Rundumschlag ausgeholt. Dabei polterte der RB-Trainer gegen die eigenen Spieler, den Gegner und sogar die DFL. "Es ist jetzt zum wiederholten Mal, dass wir so einen beschissenen Spielplan kriegen. Das kann ich nicht nachvollziehen", sagte der 32-Jährige bei "DAZN".

Nagelsmann regte sich darüber auf, dass Hertha zwei Tage mehr Regenerationszeit hatte als sein Team. "Ich verstehe die Spielansetzung nicht. Wir haben jetzt fünf Wechsel, sprechen davon die Spieler zu schützen. Und dann spielt Hertha am Freitag und wir am Sonntag", kritisierte der Trainer die DFL.

Zudem war Nagelsmann mit der Leistung seiner Spieler beim Remis gegen Hertha alles andere als einverstanden und regte sich insbesondere über das erste Gegentor durch Marko Grujic (9.) nach einem Eckball auf: "Wir verteidigen die Standards wie eine Schülermannschaft. Standards stehend zu verteidigen, bringt überhaupt nichts. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben."

Nagelsmann schiebt auch Frust gegen Hertha BSC

Auch Hertha BSC bekam die Wut vom RB-Coach nach Abpfiff zu spüren. "Der Gegner will ja eh nur kontern, was sie die ganze Zeit über auch gemacht haben. Der Gegner hat wenig verteidigt, hatte wenig Zugriff, hatte eigentlich keine Chance zum zweiten Tor", nörgelte Nagelsmann an der Spielweise des Labbadia-Teams herum.

Abschließend bilanzierte der 32-Jährige: "Ich bin froh, dass wir überhaupt noch einen Punkt geholt haben. Ich bin aber überhaupt nicht zufrieden. Der Frust sitzt tief. Heute lag die Chance auf dem Silbertablett da und wir haben sie nicht genommen."

Leipzig hat vier der letzten fünf Spiele nicht gewonnen. Darunter waren drei Unentschieden im heimischen Stadion. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München beträgt nach 28. Spieltag nun neun Punkte. Zur Winterpause hatte RB die Tabelle noch angeführt.

