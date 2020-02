Hertha BSC hat in der Winter-Transferperiode für vier neue Spieler insgesamt 77 Millionen Euro ausgegeben - so viel Geld wie kein anderer Verein in Europa. Die Berliner kauften Stürmer Krzysztof Piatek vom AC Mailand für 22 Millionen Euro, für 18 Millionen Euro holten sie Matheus Cunhha von RB Leipzig und Lucas Tousart wechselt im Sommer für rund 27 Millionen Euro von Olympique Lyon in die Hauptstadt.

Doch diese Transfers haben Jürgen Klinsmann offenbar nicht gereicht. Der 55-Jährige hatte sich nach seinem Rücktritt beschwert, dass er nicht die volle Kompetenz im Verein und somit auch bei der Verpflichtung neuer Stars erhalten habe. Laut "kicker" hatte Klinsmann intern spektakuläre Verpflichtungen angeregt, die für Überraschung sorgten. So hätte der Ex-Bundestrainer unter anderem gerne die zwei Weltmeister Mesut Özil (FC Arsenal) und Lukas Podolski nach Berlin geholt.

Gehalt von Özil und Can nicht finanzierbar

Außerdem wollte der Ex-Coach Emre Can und schwärmte von Julian Draxler und Mario Götze. Der 55-Jährige hatte auch eine Idee für das Tor, so wollte er Sohn Jonathan zurück nach Berlin holen, der seit 2019 erfolglos beim FC St. Gallen spielt.

Letztlich klappte kein einziger dieser Transfers. Özil und Can, der von Juventus Turin zu Borussia Dortmund wechselte, wären bezüglich ihres Gehalts von der Hertha nicht zu finanzieren gewesen. Podolski wechselte vom japanischen Klub Vissel Kobe lieber in die Türkei zu Antalyaspor und Jonathan Klinsmann blieb in der Schweiz.

Das könnte dich auch interessieren: Erfolgreiches erstes Spiel nach Klinsmann: Hertha siegt in Paderborn