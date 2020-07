Bayer-Trainer Peter Bosz denkt nicht, dass sein Star Kai Havertz im Pokalfinale bereits sein letztes Spiel für Leverkusen gemacht hat. "Nein, das glaube ich nicht", sagte der Niederländer nach der 2:4 (0:2)-Niederlage in Berlin gegen Rekordsieger FC Bayern München auf die Frage, ob dies Havertz' letztes Spiel im Werkself-Dress gewesen sei. Das Top-Talent traf im Endspiel per Elfmeter zum Endstand.

Update vom 5. Juli: Trainer Peter Bosz von Bayer Leverkusen kann sich nicht vorstellen, dass das verlorene DFB-Pokalfinale die Abschiedsvorstellung des umworbenen Jungstars Kai Havertz war. "Nein, das glaube ich nicht", sagte der Niederländer nach der 2:4 (0:2)-Niederlage gegen Rekordsieger Bayern München auf die Frage, ob dies Havertz' letztes Spiel im Werkself-Dress gewesen sei.

Zuletzt war der 21-Jährige immer wieder mit anderen Spitzenklubs aus ganz Europa in Verbindung gebracht geworden. Auch der Finalgegner Bayern München gilt als Interessent, hat aber einen Wechsel in diesem Jahr ausgeschlossen. "Ich sage es ganz klar: Das wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein", so der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge im Sport1-Interview vor dem Finale.

Im Endspiel am Samstagabend im Berliner Olympiastadion war Havertz von Anfang an im Sturmzentrum aufgelaufen, fand sich dort aber nur schwer zurecht. Erst nach Umstellungen, die Bosz in der Halbzeit vornahm, kam der Edeltechniker auf der Spielmacherposition besser zur Geltung.

Auf die Leistung seines Schützlings, der in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 2:4-Endstand verwandelt hatte, wollte Bosz aber nicht gesondert eingehen. "Wir sind alle sehr enttäuscht, dass wir als Mannschaft nicht die Leistung gebracht haben, wie wir das gerne sehen und die wir bringen können", sagte der 56-Jährige: "Und dann werde ich hier nicht einen Spieler beurteilen."

Havertz heiß auf die Premier League?

4. Juli: Will Kai Havertz in der kommenden Saison in der Premier League spielen? Das behauptet laut eines Berichts der englischen "Sun" zumindest sein Teamkollege von Bayer 04 Leverkusen, Wendell. Der Brasilianer ist zudem davon überzeugt, dass Havertz dort ein großer Erfolg wäre.

"Die Deutschen sind sehr fokussierte Menschen", sagte Wendell. "Sie konzentrieren sich auf das, was sie erreichen wollen. Wenn er in die Premier League geht, wird er eine Menge lernen."

Havertz wird unter anderem mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Außerhalb der Premier League gelten auch der FC Bayern München und Real Madrid als realistische Kandidaten im Werben um den Youngster. Karl-Heinz Rummenigge erklärte aber zuletzt, dass eine Verpflichtung von Havertz für den FC Bayern in diesem Jahr nicht möglich sei.

FC Bayern verzichtet auf Havertz-Transfer

17. Juni: Der FC Bayern verzichtet offenbar auf einen Transfer von Kai Havertz – zumindest in diesem Sommer. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach sind die Münchener aber bereit, über einen Wechsel im Sommer 2021 zu diskutieren, sollte der 21-jährige Leverkusener immer noch interessiert sein.

Dann könnte es allerdings zu spät sein. Denn die Konkurrenz um Havertz (Vertrag bis 2022) ist groß. Neben dem FC Bayern gelten auch Real Madrid und der FC Chelsea als Interessenten. Vor allem die Königlichen sollen mittlerweile der Favorit auf eine Verpflichtung sein.

Im vergangenen Jahr hatten die Bayern Havertz angeblich bereits verpflichten wollen. Rund 90 Millionen Euro soll der deutsche Rekordmeister damals geboten haben.

Bayer Leverkusen sei jedoch nicht von der 100-Millionen-Forderung abgerückt, heißt es in der "Sport Bild". Auch jetzt wollen Rudi Völler und Co. den Preis offenbar trotz der Corona-Krise nicht senken.

Havertz soll es zu Real ziehen - Leverkusen lehnt Angebot ab

16. Juni: Laut eines Berichts des "Sportbuzzer" soll Real Madrid der Top-Anwärter auf die Verpflichtung von Kai Havertz sein. Der Spieler sei demnach von Toni Kroos' Karriereweg beeindruckt und wolle dem ehemaligen Leverkusener und Münchner nacheifern. Auch die Königlichen sollen bei Havertz nicht abgeneigt haben - im Gegenteil.

So soll der spanische Hauptstadtklub sogar schon ein Angebot für Havertz bei der Werkself hinterlegt haben, dieses sei jedoch weit entfernt von den geforderten rund 100 Millionen Euro, die Bayer intern als Grenze festgelegt haben soll.

Real plane, zwei Spieler in den Deal zu verrechnen. Die Namen der Spieler werden nicht genannt, sollen Leverkusen aber nicht vollends überzeugen.

Weiterhin seien auch der FC Barcelona und der FC Chelsea im Rennen um den Mittelfeldstar. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga zum FC Bayern München oder Borussia Dortmund sei aktuell eher unrealistisch.

Chelsea soll konkretes Angebot abgegeben haben

Update vom 15. Juni: Der FC Chelsea hat Bayer 04 Leverkusen im Werben um Kai Havertz angeblich ein konkretes Angebot gemacht. Laut einer Meldung der britischen Zeitung "Express" sei der Klub bereit, 75 Millionen Pfund (rund 83 Millionen Euro) für den 20-Jährigen auf den Tisch zu legen.

Das erfüllt allerdings noch nicht ganz die Erwartungen von Leverkusen. Von Seiten der Werkself hieß es mehrmals, dass man Havertz nicht unter 100 Millionen Euro gehen lassen würde. Ob es dennoch zu einer Einigung mit Chelsea kommt, bleibt abzuwarten.

Der Mittelfeldspieler hat beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis Juni 2022. Neben Chelsea wurde unter anderem auch der FC Bayern München mit Havertz in Verbindung gebracht.

Hamann empfiehlt Havertz einen Wechsel

12. Juni: Kai Havertz wird offenbar von mehreren Top-Vereinen umworben – allen voran dem FC Chelsea. Für Ex-Profi Didi Hamann wäre ein Wechsel zu den Blues die beste Entscheidung aus Sicht des 21-Jährigen.

In seiner Kolumne für "Sky" erklärte der 46-Jährige: "Wenn ich daran denke, wo ich die Vereine jetzt und in zwei, drei Jahren sehe, wäre für mich als Spieler die Entscheidung für Chelsea eine relativ einfache."

Für einen jungen Spieler wie Havertz sei bei der Wahl des neuen Vereins "die langfristige Perspektive wichtiger als die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison".

Neben Havertz wollen die Engländer auch Timo Werner nach London locken. Der Wechsel der RB-Stürmers steht wohl kurz vor dem Abschluss. Mit dem deutschen Duo könnte sich bei Chelsea "eine unheimlich spannende und interessante Geschichte entwickeln", so Hamann. Zudem gebe es einige interessante Talente wie Mason Mount und Tammy Abraham.

"Sie haben zum ersten Mal seit langer Zeit eine Mannschaft, mit der sich die Fans wieder richtig identifizieren können", lobte Hamann. Er habe "das Gefühl, dass bei den Blues nach langer Zeit wieder etwas am Wachsen ist". Zumal Chelsea mit Frank Lampard einen Trainer habe, "der als Spieler große Verdienste für den Verein hatte".

Real steigt ins Rennen um Havertz ein

11. Juni: Es vergeht kaum einen Tag, an dem es keine neuen Schlagzeilen bezüglich der Zukunft von Kai Havertz gibt. Laut der englischen "Sun" ist nun auch Real Madrid in den Kampf um den Youngster von Bayer 04 Leverkusen eingestiegen.

Dem Bericht zufolge soll allerdings der FC Chelsea noch in der Pole Position sein. Die Blues wollen ein offensives Dream-Team mit RB-Angreifer Timo Werner bilden. Die Blues sind demnach optimistisch, dass sie sich mit ihrem Angebot von 84 Millionen Euro durchsetzen werden.

Laut "SunSport" würde es Havertz auch am meisten reizen, in die Premier League zu wechseln.

Dream-Team mit Werner? Chelsea plant offenbar Havertz-Verpflichtung

9. Juni: Wie die "Daily Mail" exklusiv berichtet, bietet der FC Chelsea satte 84 Millionen Euro für den Havertz. Die Londoner wollen demnach ein neues, offensives Dream Team mit dem jungen Spielmacher und Angreifer Timo Werner bilden.

Sollte ein Transfer tatsächlich zustande kommen, hätte der Champions-League-Sieger von 2012 sich gegen Konkurrenten wie Real Madrid, Manchester United und den FC Bayern durchgesetzt.

Nach Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) und aller Voraussicht nach auch Werner (RB Leipzig) wäre Havertz bereits der dritte große Transfer der Blues in diesem Sommer. Wie die "Daily Mail" weiter schreibt, will man mit diesem aggressiven Vorgehen den Rückstand nach der Transfersperre der vergangenen beiden Jahre möglichst schnell wieder aufholen.

Hat der FC Bayern doch die Nase vorn?

6. Juni: Laut der englischen Tageszeitung "Independent" hat der FC Bayern München die Nase vorn.

Dem Bericht zufolge soll der Wechsel des 20-Jährigen bereits "in den kommenden Wochen" festgemacht werden.

Auch Manchester United, der FC Liverpool und Real Madrid sollen Interessen an dem Youngster haben, er selbst tendiere aktuell aber offenbar zu einem Transfer zum deutschen Rekordmeister.

Die Gespräche seien mit den Münchnern bereits fortgeschrittener als mit anderen Interessenten. Leverkusen will laut "Bild" rund 100 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler.

Die Chefetage hofft trotz des erhöhten Interesses weiterhin auf einen Havertz-Verbleib. "Wir haben die Hoffnung und würden uns wünschen, dass er auch in der nächsten Saison bei uns spielt", sagte Sportdirektor Simon Rolfes im "Sport1-Doppelpass".

Leverkusen soll 80-Millionen-Euro-Angebot abgelehnt haben

5. Juni: Real Madrid ist laut "Bild" offenbar mit einem Angebot für Kai Havertz an Bayer Leverkusen herangetreten. Dem Bericht zufolge boten die Königlichen 80 Millionen für den 20-Jährigen. Zusätzlich soll der Youngster aber noch eine weitere Saison bei dem Bundesligaklub als Leihspieler "geparkt" werden.

Leverkusen habe den Deal demnach zunächst abgelehnt. Denn der Klub wolle mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für Havertz.

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes sagte in einem Interview gegenüber der spanischen Sportzeitung "Marca": "Wir wissen, dass alle Branchengrößen aus Deutschland und Europa hinter ihm her sind und er überall spielen kann."

Denn Real Madrid ist nicht der einzige Klub, der den 20-Jährigen verpflichten will. Auch der FC Bayern München, der FC Barcelona, der FC Liverpool, Manchester United und der FC Chelsea sollen Interesse an dem Youngster haben.

Beim deutschen Rekordmeister spielt der Mittelfeldspieler laut "Kicker" jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle. Priorität bei den Bayern habe demnach der Wechsel von ManCity-Star Leroy Sané sowie möglicherweise die Verpflichtung eines Innenverteidigers.

Havertz selbst will sich nach "Sport Bild"-Informationen im Juli oder August entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Dass er Bayer 04 in nicht allzu ferner Zukunft verlassen wird, sei demnach bereits beschlossene Sache.

Unklar ist allerdings, ob ein Transfer bereits diesen Sommer stattfinden wird.

Darum könnte ein Bayern-Wechsel scheitern

4. Juni: Ein Transfer von Kai Havertz spielt beim FC Bayern München angeblich nur noch eine untergeordnete Rolle. Priorität bei den Bayern hat nach Informationen des "Kicker" der Wechsel von ManCity-Star Leroy Sané sowie möglicherweise die Verpflichtung eines Innenverteidigers.

Ein Transfer des 20-jährigen Leverkuseners sei daher auch für die Münchener kaum noch zu stemmen, zumindest in diesem Jahr. Laut "Kicker" könnte wohl einzig der Verkauf von Thiago einen Wechsel des DFB-Stars finanziell ermöglichen. Doch dies scheint aktuell äußerst unwahrscheinlich. Denn dem Spanier soll bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen. Die Münchener wollen Thiago angeblich nur ungern abgeben.

Auch die Havertz-Seite hat offenbar erkannt, dass die Bayern den 20-Jährigen nicht zur Priorität erklärt haben. Ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister soll daher von Havertz, der spätestens 2021 den nächsten Karriereschritt machen will, im Moment nicht favorisiert werden. Generell ausgeschlossen sei ein Transfer nach München aber nicht, so der "Kicker".

Neben den Bayern galten zuletzt auch Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United sowie der FC Chelsea als Interessenten. Aufgrund der Corona-Krise und den daraus resultierenden finanziellen Unsicherheiten vieler Vereine könnte sich ein Wechsel von Havertz allerdings auf das kommende Jahr verschieben.

Der Youngster steht noch bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag. Als Ablöse sind mindestens 100 Millionen Euro im Gespräch.

Bayer statt Bayern? Völler hofft weiterhin auf Havertz-Verbleib

3. Juni: Kai Havertz von Bayer Leverkusen ist begehrt - wo landet das Mega-Talent der Bundesliga? Oder bleibt der Jungstar am Ende doch in Leverkusen? Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler sagte nun im Interview mit "Sky Sport News HD": "Ich bin ehrlich, ich habe immer so eine kleine Hoffnung, dass wir ihn hier noch ein Jährchen behalten können und dürfen."

Laut Rudi Völler sei es aber klar, dass der 20-Jährige "irgendwann zu einem absoluten Weltklasse-Klub" wechseln werde. Kai Havertz wird bereits seit längerer Zeit mit Rekordmeister Bayern München und zahlreichen Topvereinen aus dem Ausland in Verbindung gebracht.

Aufgrund der Coronakrise scheint es aber fraglich, ob ein Verein die kolportierte Leverkusener Ablöseforderung für Havertz von mindestens 100 Millionen Euro stemmen kann. Der Vertrag des Nationalspielers bei der Werkself läuft noch bis Sommer 2022.

Havertz will sich im August endgültig entscheiden

3. Juni: Kai Havertz von Bayer Leverkusen ist begehrt - wo landet das Mega-Talent der Bundesliga? Der FC Bayern München hat Interesse, will den 20-Jährigen aber wohl frühestens 2021 verpflichten. So bleibt Havertz die Option, bereits diesen Sommer ins Ausland zu wechseln. Wie die "Sport Bild" berichtet, will der Offensivakteur spätestens im August final darüber entschieden haben, wie es für ihn weitergeht.

Zuletzt äußerte Uli Hoeneß noch gegenüber dem "BR", dass ein Transfer von Havertz in diesem Sommer zum FC Bayern zurzeit schwer vorstellbar sei. Zumal die Ablöseforderung von Bayer Leverkusen noch immer bei rund 100 Millionen Euro liegen soll. "Kai Havertz würden wir sicherlich gerne haben. Aber derzeit, Stand heute, kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen", sagte der ehemalige Bayern-Präsident.

Hinzu kommt, dass die Münchner an einem Transfer von Leroy Sané arbeiten, der sich in einem ähnlichen Preissegment bewegt. Nach Meinung der Bayern-Bosse soll Havertz angeblich erst im Sommer 2021 geholt werden. Dieser Poker könnte für den deutschen Rekordmeister jedoch riskant werden. Denn laut Medienberichten ist der 20-Jährige auch ein begehrtes Transfer-Ziel bei anderen europäischen Top-Klubs - darunter Real Madrid, FC Barcelona, FC Liverpool, Manchester United und FC Chelsea.

Wie die "Sport Bild" nun berichtet, will der offensive Mittelfeldspieler im Juli oder August darüber entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Dass er Bayer 04 in nicht allzu ferner Zukunft verlassen wird, sei demnach bereits beschlossene Sache. Unklar ist allerdings, ob der 20-Jährige im Sommer 2021 nach München wechselt oder bereits diesen Sommer ins Ausland geht.

Havertz zu Bayern? Kahn tritt auf die Bremse

1. Juni: Bayern Münchens Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat im Rahmen der Sendung "Sky 90" auf die Transferbremse getreten. "Im Moment sind da erst mal noch ganz, ganz andere Dinge zu bewältigen. Wenn der Markt überhaupt anspringen wird, im Moment bin ich ja da eher skeptisch", machte Kahn deutlich.

Vor diesem Hintergrund hat auch eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Kai Havertz vorerst keine Priorität. "Natürlich ist Havertz ein Top-Talent, ein super Spieler, das heißt aber nicht, dass der FC Bayern an all diesen guten Spieler interessiert ist. Der hat einen laufenden Vertrag bis 2022", sagte Kahn.

Leverkusen soll bis zu 100 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler verlangen. Eine Summe, die in der aktuellen Situation kaum ein Klub aufbringen dürfte.

Real verzichtet auf Neuverpflichtungen

31. Mai: Laut einer Meldung der "Marca" verzichtet Real Madrid aufgrund der Krise durch die Corona-Pandemie komplett auf Neuverpflichtungen im anstehenden Transferfenster. Damit dürfte auch ein Wechsel von Kai Havertz in die spanische Hauptstadt vorerst vom Tisch sein.

Die "Königlichen" galten als schärfster Konkurrent des FC Bayern München um den Nationalspieler. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der 20-Jährige noch ein weiteres Jahr in Leverkusen bleibt.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärte zuvor gegenüber dem "BR-Hörfunk", dass eine Verpflichtung von Havertz zumindest vorerst unwahrscheinlich sei. Sollte der Youngster aber auch 2021 noch auf dem Markt sein, könnte die Situation schon anders aussehen.

Berbatow rät Havertz vom Premier League ab

25. Mai: Derzeit präsentiert sich Havertz bei Leverkusen in Topform. An beiden Spieltagen seit dem Restart der Bundesliga nach der Corona-Pause traf er doppelt.

Vergangenen Samstag sagte er bei "Sky": "Im Moment konzentriere ich mich voll auf Leverkusen. Die Spiele mit Bayer stehen im Vordergrund, für alles andere werden wir am Ende der Saison eine Lösung finden."

Es sei normal, dass im Moment viel spekuliert werde. Havertz dementierte die Wechselgerüchte jedoch nicht und meinte: "Ich bin Leverkusen sehr dankbar. Deswegen will ich das jetzt, wo noch so viele Spiele zu spielen sind, nicht irgendwie durcheinander bringen."

Der 20-Jährige ist bei mehreren Spitzenklubs im Gespräch, dazu zählen unter anderem der FC Bayern München, Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool. Der Ex-Leverkusener Dimitar Berbatow rät ihm allerdings von einem Wechsel in die Premier League zum jetzigen Zeitpunkt ab. Er ist der Meinung, dass ein Wechsel nach England für den Youngster zu früh kommen würde.

In einem Interview mit "Betfair" sagte der ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen: "Ich würde ihn gerne irgendwann in der Premier League sehen, aber momentan nicht." Er fügte an: "Ich denke, es ist ein bisschen zu früh für ihn. Ich möchte, dass er mehr Spiele spielt, mehr Tore erzielt und mehr Selbstvertrauen und Reife bekommt."

Havertz solle keine voreilige Entscheidung treffen. Der Bulgare sagte: "Er hat genug Qualitäten und wenn er seinen Weg fortsetzt, werden die Teams immer noch da sein – sie werden nicht weggehen." Er rät dem 20-Jährigen: "Jetzt muss er also vorsichtig sein, sich das nicht zu Kopf steigen lassen und sich auf sein Spiel konzentrieren."

Berbatow sprach auch eine Sache an, die Havertz bis zu einem möglichen Transfer in die Premier League unbedingt noch aufbauen muss: "Er wird ein paar mehr Muskeln brauchen. Wir alle wissen, wie Verteidiger dich zerquetschen und in Stücke zerreißen können. Dafür muss man bereit sein, wenn man in einer so anspruchsvollen Liga Fuß fassen will."

Havertz soll wohl Real Madrid angeboten worden sein

17. Mai: Real Madrid hat seine Fühler angeblich nach Kai Havertz ausgestreckt. Laut dem Portal "Defensa Central" soll den Königlichen der Youngster von einem Unterhändler angeboten worden sein. Ob Real tatsächlich beim Leverkusener zuschlägt, sei aber noch völlig offen. Havertz war zuvor bereits mit zahlreichen Spitzenklubs in Verbindung gebracht worden, dazu zählte auch der FC Bayern und der FC Barcelona.

Ein Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers hängt offenbar auch mit der Personalie James Rodríguez zusammen. Der Ex-Bayern-Spieler steht bei Real auf dem Abstellgleis. Falls der Kolumbianer die Madrilenen im Sommer verlässt, wäre der Weg für Havertz in die spanische Hauptstadt wohl frei.

Allerdings beharrt Bayer 04 wohl auf eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro. Diese könnte auch die Königlichen von einem Transfer des deutschen Nationalspielers abschrecken.

Leverkusen beharrt wohl auf dreistellige Ablösesumme

6. Mai: Kai Havertz ist weiter bei zahlreichen großen Vereinen im Gespräch, allen voran dem FC Bayern. Doch eine Entscheidung der Verantwortlichen von Bayer Leverkusen könnte womöglich einige Klubs abschrecken.

Denn wie die "Sport Bild" berichtet, wollen die Bayer-Bosse um Rudi Völler in der kommenden Sitzung des Gesellschafter-Ausschusses eine Ablösesumme festlegen, unter der der 20-Jährige den Verein nicht verlassen darf. Angeblich soll es sich bei der Forderung um 100 Millionen Euro handeln.

Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten, in denen sich viele auch große Vereine aufgrund der Corona-Krise befinden, scheint es schwer vorstellbar, dass eine neunstellige Summe in diesem Sommer für Havertz bezahlt wird.

Selbst die Münchener, die zuletzt als größter Interessent galten, können nicht nach Lust und Laune Geld ausgeben, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der "Sport Bild" erklärte: "Auch der FC Bayern steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen und wird den Gürtel enger schnallen müssen."

Er habe bisher noch "nirgends große Transfers feststellen können". Die hohen Summen, die teilweise für bestimmte Spieler aufgerufen würden, seien aktuell von den meisten Vereinen kaum zu zahlen. "Auch wir müssen unter den neuen Gegebenheiten weitsichtig agieren", meinte der 64-Jährige mit Blick auf das anstehende Transferfenster.

Chelsea offenbar auch an Havertz interessiert

28. April: Der FC Bayern bekommt im Werben um die Dienste von Bayer Leverkusens Shootingstar Kai Havertz offenbar Konkurrenz aus der Premier League. Laut "The Athletic" soll sich der FC Chelsea intensiv mit einer Verpflichtung des 20-Jährigen beschäftigen. Aufgrunddessen sollen die Blues angeblich Abstand von einer Verpflichtung von Bayerns Philippe Coutinho genommen haben.

Besonders Cheftrainer Frank Lampard soll sich für einen Transfer von Havertz stark gemacht haben. Zum Leidwesen von Coutinho, der demnach nur noch als Alternativlösung an der Stamford Bridge angesehen werde.

Havertz steht bei Leverkusen noch bis 2022 unter Vertrag. Neben dem FC Chelsea soll sich auch der FC Bayern und der FC Liverpool mit einem Transfers des Youngsters im Sommer beschäftigen.

Vorteil für Bayern? Trainerpersonalie für Havertz entscheidend

15. April: Kai Havertz dürfte in diesem Sommer eine heiß diskutierte Transferpersonalie sein. Der Leverkusen-Star äußerte sich nun selbst zu den Gerüchten. Dabei stellte Havertz gegenüber der "Sport Bild" klar: "Ich bin bereit, einen großen Schritt zu machen, und ich mag Herausforderungen." Dazu zähle für ihn im Gegensatz zu anderslautenden Berichten "auch das Ausland", so der 20-Jährige.

Mit einem Wechsel hat Havertz zwar auch inmitten der Corona-Krise noch nicht abgeschlossen, doch ob ein Transfer schon im Sommer über die Bühne geht, ließ der Leverkusen-Youngster offen.

"Prognosen zum Transfermarkt überlasse ich gerne anderen. Leverkusen ist ein toller Verein, ich fühle mich wohl. Das habe ich immer gesagt", erklärte Havertz. Dennoch fügte der Nationalspieler an: "Meinen nächsten Schritt in der Karriere will ich aber irgendwann natürlich gehen. Das ist mein Anspruch."

Er wundere sich ohnehin "oft, was andere scheinbar alles über mich wissen", so Havertz. Bei einem möglichen neuen Verein gehört für den Leverkusener die Personalie des Trainers zu den wichtigsten Faktoren. Havertz meinte:

Da muss es passen. Das sieht man ja auch bei unserem Coach Peter Bosz. Für mich zeigt sich die sportliche Richtung des Vereins auch in der Auswahl des Trainers.

Dass Bayern-Coach Hansi Flick als großer Befürworter des 20-Jährigen gilt, könnte somit ein Argument für einen Transfer nach München sein. Die Bayern sollen aber nicht bereit sein, die angeblich von Leverkusen intern festgelegte Ablösesumme zwischen 100 und 130 Millionen Euro zu zahlen.

Havertz steht noch bis 2022 bei der Werkself unter Vertrag. Neben dem FC Bayern sollen unter anderem auch der FC Liverpool, Real Madrid und FC Barcelona am Offensivspieler Interesse haben.

Havertz hat sich angeblich für Verein entschieden

9. April: Kai Havertz hat sich angeblich entschieden, zu welchem Verein er im Sommer wechseln möchte. Wie "Sky"-Journalist Marc Behrenbeck berichtet, will der 20-Jährige beim FC Bayern München unterschreiben. "Flick will Havertz, Havertz will zu den Bayern, alles hängt am Ende vom Finanziellen ab", erklärte der Transfer-Experte des TV-Senders.

Vor allem die nun geklärte Trainerfrage beim FC Bayern – Hansi Flick verlängerte vor wenigen Tagen bis 2023 – könnte den Youngster offenbar wieder nach München führen. Laut "Sky" stehen die Chancen aktuell aber nur bei "50:50", dass ein Wechsel auch tatsächlich über die Bühne geht. Die Ablösesumme könnte demnach zum Problem werden.

Vor der Coronakrise forderte Bayer Leverkusen angeblich 100 Millionen Euro für den Nachwuchsstar. Ob diese Summe noch aktuell und überhaupt realisierbar ist, bleibt aber offen. Von vielen Experten wird vermutet, dass die Transfersummen im Sommer generell sinken werden.

Auch die Verlängerung mit Bayern-Urgestein Thomas Müller soll die Chancen von Havertz schmälern. Denn damit hat ein weiterer Einkauf auf der offensiven Mittefeldposition wohl keine Priorität mehr bei den Münchenern.

Stattdessen herrscht weiter Bedarf auf den offensiven Außen. Transfers von Timo Werner oder Leroy Sané könnten somit wieder in den Fokus rücken.

Darum will Havertz wohl nicht zu Bayern

26. März: Die Gerüchte um einen Wechsel von Kai Havertz zum FC Bayern München reißen nicht ab. Wie der "kicker" nun aber berichtet, könnte es vielleicht doch nicht dazukommen.

Denn der Nationalspieler selbst soll einen Transfer zum deutschen Rekordmeister zur Zeit nicht vorziehen. Laut der Fachzeitschrift ist Havertz vor allem kein Fan der "Münchner Ellenbogengesellschaft", bei der es auch abseits des Platzes regelmäßig Positionskämpfe gebe.

Nach Informationen von "Goal.com" hat sich der Leverkusener bisher noch nicht entschieden, wie es in Zukunft für ihn weitergeht. Möglicherweise könnte es aber ein ähnliches Modell wie bei RB-Star Timo Werner geben. Der Stürmer verlängerte im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei den Leipzigern bis 2023, kann aber wohl dank einer festgelegten Ablösesumme schon vorher wechseln.

Ähnlich könnte es nun bei Havertz laufen, der sich laut "kicker" durchaus einen Verbleib bei Bayer Leverkusen vorstellen kann. Für eine vertraglich aufgestellte Transfersumme von 100 Millionen Euro könnte der 20-Jährige dann erst im kommenden Jahr wechseln. Neben den Bayern sollen auch der FC Liverpool und FC Barcelona Interesse an Havertz haben.

Zu teuer - bleibt Havertz bei Leverkusen?

25. März: Dass der FC Bayern München Interesse an einer Verpflichtung von Kai Havertz von Bayer Leverkusen hat, ist kein Geheimnis. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Konsequenzen könnte es zu einem Umdenken kommen.

Denn Bayer Leverkusen will laut einem Bericht der "Sport Bild" an der Ablösesumme von 100 Millionen Euro festhalten, darunter werde erst gar nicht verhandelt. Fraglich ist, ob der deutsche Rekordmeister aktuell bereit ist, diese hohe Summe zu zahlen.

Havertz hat bei Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022 und der Klub habe dem Bericht zufolge keinen Druck, den Offensivspieler bereits dieses Jahr abzugeben. Demnach sei eine weitere Saison in Leverkusen eine ernsthafte Option.

Ein zusätzlicher Grund, der für einen Verbleib in Leverkusen spricht, ist, dass sich Havertz super mit der Mannschaft verstehe und ein gutes Verhältnis zu Trainer Peter Bosz habe.

Ballack warnt Havertz vor Wechsel zum FC Bayern

3. Februar: Kai Havertz steht beim FC Bayern München auf dem Wunschzettel für den Sommer. Während die Bayern-Verantwortlichen von einem möglichen Havertz-Transfer überzeugt zu sein scheinen, sieht es Michael Ballack eher skeptisch. Er selbst wechselte 2002 von Bayer Leverkusen zum deutschen Rekordmeister und spielte danach vier Jahre für die Münchner. Der 43-Jährige sagte im Interview mit "Sport 1":

Havertz braucht noch Zeit. Er braucht auch die Robustheit, mental für den FC Bayern präpariert zu sein. Ich habe meine Zeit in Leverkusen damals auch gebraucht. Havertz muss nun genau auf seine Entwicklung schauen. Über seine fußballerischen Qualitäten brauchen wir nicht zu reden, denn er ist ein Topspieler.

Ballack ist der Meinung, dass eine mögliche Verpflichtung auch mit der Zukunft von Philippe Coutinho zusammenhänge. Er sagte: "Ich will da keine Empfehlungen abgeben, aber unabhängig davon: Wenn die Bayern perspektivisch handeln und man weiterhin den Anspruch hat, die besten deutschen Spieler zu holen, dann muss Havertz geholt werden."

Medienberichten zufolge will Bayer Leverkusen rund 130 Millionen Euro, um Havertz bereits im Sommer abzugeben. Der 20-Jährige hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022.

Liverpool angeblich bereit für Rekord-Angebot

Update vom 15. Januar: Dass Kai Havertz sich auf die Zettel vieler Vereine gespielt hat, ist kein Geheimnis mehr. Der FC Liverpool scheint jetzt aber ernst zu machen.

Laut "Mundo Deportivo" will Jürgen Klopp den 21-Jährigen nach Liverpool locken. Auch die von Leverkusen geforderte Ablöse soll die Reds nicht abschrecken. Angeblich will die Werkself 125 Millionen Euro, um Havertz bereits im Sommer abzugeben. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Damit würde er Virgil van Dijk als Rekordtransfer bei Liverpool ablösen. Der Niederländer hatte rund 85 Millionen Euro gekostet.

Neben dem FC Bayern München gilt auch Manchester United als Kandidat, doch der Klub soll sich auf die Verpflichtung von Bruno Fernandes konzentrieren wollen.

Sieben Vereine buhlen offenbar um Havertz

Update vom 27. November: Kai Havertz ist heiß begehrt. Es gilt gemeinhin als ausgemacht, dass der 20 Jährige seinen Klub Bayer 04 Leverkusen im kommenden Sommer verlässt.

Wie die "Bild" nun berichtet, will sich der Nationalspieler in den kommenden Wochen entscheiden. Die Frage lautet: Welches Trikot trägt der Offensivspieler ab Juli 2020. In der Verlosung sind neben dem FC Bayern - dessen Interesse als verbrieft gilt - sechs weitere europäische Schwergewichte.

Havertz' Berater führen konkrete Gespräche mit dem FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City, Manchester United und Real Madrid. In dem Bericht heißt es weiter, Leverkusen verlange für sein Juwel 130 Millionen Euro Ablöse.

Havertz spielt in Spanien vor

6. November: Mit dem Auftritt von Bayer Leverkusen bei Atlético Madrid spielt Kai Havertz am frühen Dienstagabend auch für die spanischen Top-Klubs vor.

Neben Real Madrid werden auch der FC Barcelona und Gegner Atlético genauer hinschauen.

Atlético-Coach Diego Sirmeone schwärmte bereits vor der Partie: "Er ist fantastisch, er ist großgewachsen und kopfballstark. Er hat einen Zauberfuß und kann auch auf mehreren Positionen spielen."

Große Chancen werden Atlético auf den 20-Jährigen aber nicht eingeräumt. Laut "Bild" laufe bei Havertz alles auf eine Entscheidung zwischen FC Bayern München, Real Madrid und FC Barcelona hinaus.

