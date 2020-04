Mit einem Wechsel hat Havertz zwar auch inmitten der Corona-Krise noch nicht abgeschlossen, doch ob ein Transfer schon im Sommer über die Bühne geht, ließ der Leverkusen-Youngster offen.

"Prognosen zum Transfermarkt überlasse ich gerne anderen. Leverkusen ist ein toller Verein, ich fühle mich wohl. Das habe ich immer gesagt", erklärte Havertz. Dennoch fügte der Nationalspieler an: "Meinen nächsten Schritt in der Karriere will ich aber irgendwann natürlich gehen. Das ist mein Anspruch."

Havertz: Trainer-Personalie besonders wichtig

Er wundere sich ohnehin "oft, was andere scheinbar alles über mich wissen", so Havertz. Bei einem möglichen neuen Verein gehört für den Leverkusener die Personalie des Trainers zu den wichtigsten Faktoren. Havertz meinte:

" Da muss es passen. Das sieht man ja auch bei unserem Coach Peter Bosz. Für mich zeigt sich die sportliche Richtung des Vereins auch in der Auswahl des Trainers. "

Dass Bayern-Coach Hansi Flick als großer Befürworter des 20-Jährigen gilt, könnte somit ein Argument für einen Transfer nach München sein. Die Bayern sollen aber nicht bereit sein, die angeblich von Leverkusen intern festgelegte Ablösesumme zwischen 100 und 130 Millionen Euro zu zahlen.

Havertz steht noch bis 2022 bei der Werkself unter Vertrag. Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Liverpool, Real Madrid und FC Barcelona am Offensivspieler Interesse haben.

