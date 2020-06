Jubelt Kai Havertz auch in der kommenden Saison im Trikot von Bayer Leverkusen? Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Rudi Völler hat einen vorzeitigen Wechsel eines Leverkusen-Spielers wie im Fall von Timo Werner bei RB Leipzig ausgeschlossen. "Das wird es bei uns nicht geben. Das gilt generell für alle Spieler", erklärte der Geschäftsführer Sport im "kicker". Dadurch beantwortete Völler die Frage, ob ein Spieler schon vor dem Abschluss der europäischen Wettbewerbe zu einem neuen Verein gehen dürfte.

"Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass kein Spieler wechselt, bevor die Saison zu Ende gespielt ist und das ist halt anders in diesem Jahr", sagte Völler.

Werner verzichtet im Gegensatz dazu mit den Leipzigern auf eine Teilnahme am Champions-League-Finalturnier, das erst im August stattfindet. Der Stürmer will sich lieber nach dem Ende der Bundesligasaison mit seinem neuen Verein FC Chelsea auf die Premier League vorbereiten.

Für Bayer Leverkusen geht es nach dem Ende der Bundesliga am kommenden Wochenende in der Europa League weiter. Dort steht zunächst das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers an (5. oder 6. August). Das Hinspiel konnte die Werkself vor der Corona-Pause auswärts mit 3:1 für sich entscheiden.

Leverkusen: Transfers hängen vom sportlichen Erfolg ab

Bei einem erfolgreichen Einzug ins Viertelfinale dürften die Leverkusener danach beim Final-Turnier der Europa League, das in Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg stattfindet, antreten. Dieses soll am 10. August beginnen, am 21. August soll nach den Plänen der UEFA der Sieger im Finale ermittelt werden.

Vom sportlichen Erfolg des Bundesligisten hängen damit nach den Aussagen von Völler mögliche Transfers ab. Auch Kai Havertz könnte somit erst nach dem letzten Saisonspiel der Leverkusener den Verein wechseln.

Der deutsche Nationalspieler wird seit längerem mit einem Transfer zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid und der FC Chelsea gelten bei Havertz als Interessenten.

