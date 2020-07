Macht es Mario Götze wie André Schürrle und beendet seine Karriere? An diesen Spekulationen ist nichts dran, wie eine Analyse der Perspektive schnell aufzeigt. Anders als für Schürrle gibt es für den 28-Jährigen durchaus noch einen attraktiven Markt. Damit der WM-Held von 2014 noch einmal richtig durchstarten kann, müssen aber auch einige Parameter stimmen.

Eine gerahmte Collage, die Mannschaftskollegen applaudierten - und Abgang. Der Abschied von Mario Götze bei Borussia Dortmund vor dem Finale der Fußball-Bundesliga war weitgehend emotionsfrei. Zu einem letzten Einsatz kam es nicht mehr, Fans waren ohnehin keine da.

Götze hatte zuvor viel Zeit bei seiner Ehefrau Ann-Kathrin und dem gemeinsamen Sohn Rome im Krankenhaus verbracht, wodurch er derzeit nicht die Hygienevorschriften der DFL erfüllte.

Götze sieht "kein böses Blut"

Es war der etwas tragische Schlusspunkt seiner Zeit in Deutschland - beim BVB hatte Götze beim BVB den Durchbruch geschafft, wurde aber seit seinem Wechsel zum FC Bayern München 2013 im Verein nicht mehr richtig glücklich. Nach der Rückkehr nach Dortmund 2016 machte ihm vor allem eine langwierige Stoffwechselkrankheit zu schaffen.

"Alles in allem waren es großartige Jahre. Es gibt kein böses Blut", sagte Götze zu seinem Abschied.

Jetzt ist die Zukunft des WM-Finaltorschützen von 2014 gegen Argentinien ungewiss. Er wird sein sportliches Glück wahrscheinlich im Ausland suchen. Wie die "Bild" berichtet, soll der Offensivspieler bei der AS Monaco, die offenbar auch Niko Kovac als Trainer verpflichten wird, hoch im Kurs stehen. Es gebe eine "heiße Spur".

Allerdings gilt dem Bericht zufolge auch der AC Florenz als gleichwertig chancenreicher Kandidat im Werben um den derzeit vereinslosen Weltmeister. "Sky" dagegen sieht den FC Sevilla in der Favoritenrolle auf eine Verpflichtung. Die Andalusier sollen bereits ihr Interesse beim Berater von Götze hinterlegt haben.

Allein die Vielzahl der Gerüchte zeigt, dass sich die Situation anders als beispielsweise die von Kumpel André Schürrle darstellt. Er sah keinen anderen Weg, als seine Karriere mit 29 Jahren zu beenden. Umgehend gab es Spekulationen, Götze könne es ihm womöglich gleichtun. Nach der Flanke im WM-Finale sei das sozusagen eine weitere exzellente Vorlage gewesen.

Im Gegensatz zu Götze hat Schürrle das Kapitel "Ausland" aber bereits hinter sich. Genau dort liegt nun die Chance für Götze. Er ist und bleibt ein Spieler für Momente. Beim Sieg des FC Bayern beim BVB im November 2013 schoss er ein wichtiges wie feines Tor. Als BVB-Rückkehrer - drei Jahre später - tunnelte er vor dem Dortmunder Siegtor den Bayern-Verteidiger Mats Hummels.

Diese Parameter müssen stimmen

Natürlich, prägend war Götze in den vergangenen Saisons nie. Ob unter Pep Guardiola, Thomas Tuchel oder Lucien Favre. Für einen echten Stürmer ist er zu langsam, für einen Mittelfeldspieler zu fahrig. Dennoch ist Götze durchaus zuzutrauen, dass er in einer guten Liga noch mal auftrumpfen kann.

Seine Technik hat im Laufe der Jahre nicht gelitten. In Sachen Ballverwertung und mit dem Ball am Fuß überhaupt auf engem Raum gehört Götze noch immer zur Extraklasse. Findet er dazu wie einst mit Jürgen Klopp einen Trainer, der ihn noch einmal herausfordert, ihn wieder fördert und ihm den Spaß am Fußball zurückbringt, hat Götzes nächster Verein viel Freude mit ihm.

