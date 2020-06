Der 1. FC Köln hat sich den Klassenerhalt mit einem Unentschieden gesichert. Gegen Eintracht Frankfurt holten die Kölner am 33. Spieltag ein 1:1 (1:0). Florian Kainz hatte das Team von Markus Gisdol in der 45. Minute vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht. Doch im zweiten Durchgang wurde der Gast aus Hessen stärker und belohnte sich durch Bas Dost (72.) mit dem Ausgleich.

So lief das Spiel:

Frankfurt wollte nochmals alles geben um Platz sieben und der damit verbundenen Qualifikation für die Europa League. Zwar musste man auch auf Patzer der Konkurrenz hoffen, doch die Eintracht schien von Beginn an bemüht zu sein, erstmals selbst ihre Hausaufgaben zu machen.

Das Team von Adi Hütter war von Anfang an das bessere Team und drängte die Kölner tief in die eigene Hälfte. Filip Kostic und Andre Silva sorgten für ein schnelles Offensivspiel der SEG, auch der Niederländer Bas Dost erkämpfte sich viele Bälle und leitete gefährliche Spielzüge ein. Nichtsdestotrotz waren Torraumszenen – auf beiden Seiten – Mangelware.

In der 30. Minute gab es dann endlich einmal etwas aus der Kategorie Torchance – und das gar zweimal: Zum einen setzte sich Kostic auf der linken Seite gegen Mark Uth durch und brachte den Ball punktgenau in den Sechzehner zu Dost. FC-Keeper Timo Horn kam noch gerade vor Dost an den Ball und konnte zur Ecke klären. Bei der zweiten Gelegenheit versuchte es Djibril Sow mit einem strammen Schuss aus gut 20 Metern – doch auch hier war Horn zur Stelle und packte sicher zu.

Frankfurt investierte viel, war klar das bessere Team, doch dann kam, was so oft im Fußball geschieht. Nachdem die Kölner bis kurz vor der Halbzeit lediglich einen Torschuss verzeichnen konnten, verursachte Sebastian Rode beim Klärungsversuch im Strafraum gegen Uth mit einem unnötigen Foul einen Strafstoß. Florian Kainz legte sich die Kugel zurecht und bescherte dem FC mit einem platzierten Schuss an den Innenpfosten die Halbzeitführung (45.).

Nach der Pause zeigten die Kölner ein anderes Gesicht als noch zuvor in den vergangenen 45 Minuten. Auf einmal gewannen die Hausherren wieder Zweikämpfe, rückten hoch auf und kreierten die ein oder andere Möglichkeit vor dem Tor der Gäste.

So wie in Minute 60, als Jhon Cordoba plötzlich allein vor Frederki Rönnow auftauchte. Der heute anstelle von Kevin Trapp im Tor stehende Keeper behielt jedoch die Neven, blieb stehen und konnte im Eins gegen Eins stark mit einer Fußabwehr parieren. Bitterer Nachgeschmack dieser starken Parade: Cordoba wurde hinterher zurückgepfiffen, da er zuvor im Abseits stand.

Fünf Minuten bekamen die Kölner nach einer Kostic-Ecke den Ball im Strafraum nicht richtig geklärt und Martin Hinteregger brachte die Kugel im Tor der Gastgeber unter. Schiedsrichter Christian Dingert gab das Tor jedoch nicht, da er zuvor ein strafbares Handspiel von Stefan Ilsanker sah.

Die Eintracht fand nun wieder besser in die Partie und spielte auf den Ausgleich hin. Ein simpler Doppelpass zwischen Costa und Sow sorgte dann dafür, dass die Kölner Abwehr nur zusehen konnte, wie Letzterer im Sechzehner quer auf Dost ablegte, der zum 1:1 traf (72.).

Anschließend bäumten sich die Gäste aus Hessen nochmals auf und spielten auf Sieg. Doch die defensiv gut organisierten Kölner verteidigten bis zum Ende gut und so blieb es beim gerechten 1:1-Unentschieden. Köln ist somit der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen, Frankfurt hat indes keine Chance mehr auf Europa.

Die Stimmen zum Spiel:

Mark Uth (1. FC Köln): "Das Ziel war, nicht abzusteigen. Wir sind sehr froh darüber. Hintenraus war es eng, der Punkt geht aber in Ordnung. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir wollten alles raushauen und werden das nächste Woche auch so tun."

Das fiel auf: Saisonziel(e) erreicht

Für beide Teams ging es – was aus eigener Kraft noch zu erreichen war – um vergleichsweise wenig. Köln war der Klassenerhalt schon vor der Partie nur mehr äußerst schwer (rechnerisch) zu nehmen und die Eintracht musste auch bei voller Punkteausbeute auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um sich noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Zwar waren beide Mannschaften alternierend um den Sieg bemüht, letztlich konnte man aber über weite Strecken im Spiel erkennen, dass beide Teams ihre Saisonziele schon vor der Partie für erreicht erklärt hatten.

Der Tweet zum Spiel:

Auch wenn wir nun, Corona-bedingt, schon einige Spiele vor leeren Rängen gesehen haben, so ist es immer wieder etwas befremdlich, ein Fußballspiel vor leeren Rängen zu sehen.

Die Statistik zum Spiel: 4 Heimspiele, 0 Siege

Seit dem Re-Start der Bundesliga konnte der FC Köln keines seiner vier Heimspiele gewinnen. Und apropos Heimspiege: In dieser Saison gab es insgesamt nur 117 Bundesliga-Heimsiege und damit so wenige wie in keiner anderen Spielzeit nach 33 Spieltagen.

