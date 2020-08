Ralf Rangnick hat in einem Interview verraten, dass er während seiner Zeit bei RB Leipzig auch PSG-Superstar Kylian Mbappé verpflichten wollte. "Wir hatten Kylian auf dem Radar, als er Jugendspieler vom AS Monaco war", sagte der 62-Jährige, der von 2012 bis 2019 Sportdirektor in Leipzig war, der "Bild". Es habe auch zwei Treffen in Paris gegeben. "Das war im Februar 2015", so Rangnick.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neueste Folge HIER ANHÖREN!

Schlussendlich blieb der damals 16-jährige Mbappé allerdings bei den Monegassen. 2017 wechselte der Franzose zunächst auf Leihbasis zu Paris Saint-Germain. Der Hauptstadtklub zog ein Jahr später die Kaufoption und sicherte sich für 145 Millionen Euro die Dienste Mbappés.

Champions League Kahn bei Alaba-Verhandlungen "sehr, sehr optimistisch" VOR 2 STUNDEN

Durch Bonuszahlungen über 35 Millionen Euro kann die Transfersumme offenbar noch weiter ansteigen. Dieser Betrag werde fällig, sollte Mbappé bei PSG verlängern oder vor dem Auslaufen seines Vertrages 2022 verkauft werden, heißt es.

Nun steht der Superstar mit dem französischen Spitzenklub erstmals im Finale der Champions League. Dort wartet am Sonntag der FC Bayern München (ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de). Für Rangnick sind diese zwei Teams auch diejenigen, "die in Lissabon bisher am meisten überzeugt haben", so der ehemalige Leipzig-Trainer im "Kicker".

Die Münchener sieht Rangnick dabei als "Favorit und derzeit das Maß aller Dinge". Die Bayern seien "noch ausgewogener besetzt" als PSG. Mit einem Sieg im Endspiel könnte der deutsche Rekordmeister das zweite Triple der Vereinsgeschichte nach 2013 klarmachen.

Das könnte Dich auch interessieren: Kahn schwärmt von den Bayern: "Mannschaft will immer einen oben draufsetzen"

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH "Nahe an einem Weltklassespieler": Flick adelt Gnabry nach Gala 00:01:08

Champions League Davies wollte Trikot mit Messi tauschen, doch der lehnte ab VOR 3 STUNDEN