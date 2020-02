So lief das Spiel:

Die Fans in Leipzig sahen eine erwartet intensive Anfangsphase zweier extrem schneller und spielstarker Mannschaften. Allerdings wirkten die Gastgeber hektisch bis übermotiviert, Gladbach stand mit guter Raumaufteilung und machte den routinierteren Eindruck.

Die Gäste waren es auch, die in der ersten Viertelstunde die besseren Offensivaktionen hatten – wenngleich sich keine der Mannschaften zwingende Chancen erspielte. Nach 20 Minuten schien sich die Partie ins Mittelfeld zu verlagern, da sorgte ein wunderschöner Gladbacher Konter für die Gästeführung: Marcus Thuram leitete den Angriff ein, Jonas Hofmann legte für Alassane Pléa auf, der zum 0:1 vollendete (24.).

Kurz darauf musste Christoph Kramer nach einem üblen Zusammenprall mit Timo Werner ausgewechselt werden, für ihn kam Tobias Strobl (29.). Leipzig hatte sich auf die Personalie noch nicht eingestellt, da fiel schon das 0:2: Jonas Hofmann zog von links nach innen und erzielte wunderschön das zweite Gladbacher Tor (35.). Die Bullen fanden in der Offensive keinen Zugriff und so nahmen die Gäste ihre Zwei-Tore-Führung mit in die Kabine.

Nach der Pause stellte RB-Coach Julian Nagelsmann taktisch um und brachte mit Yussuf Poulsen für Emil Forsberg und Patrik Schick für Nordi Mukiele zwei etatmäßige Stürmer auf den Platz. Und seine Maßnahme zeigte sofort Wirkung: Wenn auch glücklich nach einem Torwartfehler von Jan Sommer staubte Schick kurz nach Wiederanpfiff zum Anschluss ab (1:2, 50.).

Nach einer Stunde sah Torschütze Alassane Pléa innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb – erst weil er bei Schiedsrichter Tobias Stieler motzte, dann weil er über die vorangegangene Gelbe Karte motzte (60./61.). Grob fahrlässig vom Gladbacher, aber auch eine zweifelhafte Aktion des Unparteiischen, die das vielzitierte Fingerspitzengefühl vermissen ließ.

Danach erhitzte sich die Partie zum Leidwesen der Zuschauer: Es hagelte Gelbe Karten, ständige Unterbrechungen, Reklamieren, Fouls und Schwalben, das Publikum war maximal aufgeheizt. Erst zehn Minuten vor Schluss normalisierte sich der Spielbetrieb wieder.

In der 89. Minute sorgte Christopher Nkunku mit einem unglaublichen Gewaltschuss aus knapp 20 Metern für den 2:2-Ausgleich. Das Publikum tobte, Nagelsmann jubelte.

In der Schlussphase versuchte Leipzig nochmal alles, doch es blieb trotz siebenminütiger Nachspielzeit beim 2:2.

Die Stimmen zum Spiel:

Yussuf Poulsen (Stürmer RB Leipzig): "In der ersten Hälfte haben wir zuviele Fehler gemacht. Das haben wir in der zweiten geändert, wir haben direkter gespielt. Wenn du dann schnell den Anschluss machst, wackeln die natürlich. Zur Gelben Karte: Pléa gibt ihm die Möglichkeit, das zu machen. Gelb ist für mich auch zuviel."

Yann Sommer (Torwart Borussia Mönchengladbach): "Die Situation beim 1:2 ist sehr unglücklich. Ich habe den Ball ja in den Händen, somit ist es nicht mein Fehler. Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt, die Rote Karte hat uns das Genick gebrochen. Wenn du zu zehnt hinterherrennen musst, hast du keine Chance. Ein bisschen Fingerspitzengefühl wäre schön gewesen."

Jonas Hofmann (Mittelfeldspieler Borussia Mönchengladbach): "Wenn der Schiedsrichter die zweite Gelbe gegen Pléa gibt, muss er für alles eine Gelbe Karte geben. Das ist sehr, sehr bitter."

Der Tweet zum Spiel:

Erinnerungen ans WM-Finale: Nach einem heftigen aber unabsichtlichen Zusammenstoß mit Timo Werner musste Christoph Kramer in der 29. Minute vom Feld. Wieder war unser Rio-Held nah an der Bewusstlosigkeit, ging aber selbstständig vom Platz. Gute Besserung!

Das fiel auf: Rückkehrer

Im Topspiel am Samstagabend machte Emil Forsberg seine erste Rückrundenpartie für die Leipziger. Der schwedische Offensivspieler hatte Coach Julian Nagelsmann bisher verletzungsbedingt gefehlt.

Die Statistik zum Spiel: 6

Sechs Gelbe Karten zeigte Tobias Stieler am Samstagabend, inklusive eine für Coach Marco Rose und zwei für Alassane Pléa.