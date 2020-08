Und mit seinem neuen Klub hat sich der 24-Jährige Einiges vorgenommen. Der Flügelspieler sagte gegenüber "Kicker": "Ich habe in Deutschland bisher noch keine Titel gewonnen und will daher unbedingt mit Bayern welche holen. Es ist sehr aufregend für mich, ab jetzt um alle Titel mitzuspielen, die es zu gewinnen gibt. Die Champions League ist ein großes Ziel für mich, weil ich sie ebenfalls noch nie gewonnen habe."

Sané habe bei den Citizens in hohem Maße von der Zusammenarbeit mit City-Trainer Pep Guardiola profitiert: "Ich habe von Pep Guardiola eine Menge gelernt. Vor allem in den Bereichen Positionsspiel, Wahrnehmung des Spiels sowie Angriffs- und Abwehrverhalten. Er hat mein ganzes Spiel neu programmiert."

So sei es für ihn persönlich auch nicht schwierig mit Guardiola gewesen. Sané erklärte: "Ich wusste, was er von mir will. Er wollte von uns Offensivspielern sehen, dass wir unsere Qualitäten zeigen und gab uns diesen Freiraum."

In den vergangenen Jahren spielte Sané bei Manchester City regelmäßig auf dem linken Flügel, in seiner Jugend und in seiner Zeit beim FC Schalke wurde er jedoch meistens rechts eingesetzt. "Meine Lieblingsposition ist auf dem rechten Flügel, dort fühle ich mich am wohlsten. Aber ich habe kein Problem auf der linken Seite", verriet der 24-Jährige.