Leroy Sané hat sich in einem Interview mit der "Sport Bild" erstmals zu seinen Beweggründen für seinen Wechsel zum FC Bayern München geäußert und erklärt, welche Akteure ihn bei seiner Entscheidung überzeugt haben. Neben Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick habe auch Uli Hoeneß eine Rolle gespielt. Außerdem verriet der Flügelstürmer, was ihm Karl-Heinz Rummenigge empfahl.

Sané sagte gegenüber der "Sport Bild": "Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr große Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen. Dafür bin ich dankbar." Er fügte an: "Er hat mir aufgezeigt, wie der Verein arbeitet, welche Mannschaft er im Kopf hat, wie der Weg aussieht. Ich merkte sofort: Hier kenne ich viele Jungs, hier passe ich sehr gut rein."

Der 24-Jährige bestätigte auch ein Telefonat mit seinem zukünftigen Trainer Hansi Flick, dessen Arbeitsweise und Persönlichkeit er noch von der U21-Nationalmannschaft kennt: "Wir haben darüber gesprochen, was er von der Mannschaft und mir erwartet, welche Ziele es gibt, wie die Arbeit generell aussieht. Ich habe mich riesig gefreut, dass Hansi Flick mein Trainer wird."

Und auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß habe bei seinem Transfer eine Rolle gespielt: "Ich war in der Tat rund um meine Vertragsunterschrift bei Uli Hoeneß am Tegernsee und habe mit ihm gesprochen. Ich weiß, dass auch er hinter meinem Transfer zum FC Bayern stand."

Bayern-Absage an Werner spielte eine Rolle

Bei der Vertragsunterschrift traf Sané Karl-Heinz Rummenigge zum ersten Mal persönlich. Der Nationalspieler erzählte, dass der Vorstandsboss ihm riet, im Leben glücklich zu sein und sich nicht zu sehr von außen Stress machen zu lassen. Denn sonst könne man sich nicht auf sein Fußballspiel konzentrieren.

Sané stimmt der Einschätzung von Rummenigge zu und meinte: "Wenn ich nicht frei im Kopf bin, kann ich nicht meine Bestleistung zeigen. Wir Fußballer wissen dabei, dass wir einen Traum leben dürfen. Wenn dieses Gefühl in den Köpfen aller Spieler ist, nicht der Druck dominiert, können wir die größten Ziele erreichen."

Auch die öffentliche Absage vom FC Bayern an Timo Werner habe eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt. "Das war für mich ein weiteres Zeichen, wie sehr mich der Verein wollte. Dazu kenne ich eben viele Spieler schon seit der U-Nationalmannschaft, wir haben eine Chemie zusammen. Das hilft sehr: Wir wissen, wie der andere tickt, wir können uns gegenseitig unterstützen", so der Angreifer.

Sané: Pläne des FCB passen zu meiner Vorstellung

Am Ende habe Sané gespürt, wie der ganze Verein, Karl-Heinz Rummenigge, Herbert Hainer, Oliver Kahn und auch Uli Hoeneß sich bemühten, dass ein Transfer am Ende Realität wird. Das Konzept und die Pläne des FC Bayern haben letztendlich am besten zu seinen Vorstellungen gepasst, "deswegen kam ich zu meiner Entscheidung", so Sané.

Bereits 2016 stand der Flügelspieler im Fokus des deutschen Rekordmeisters, doch zu der Zeit habe er nicht wirklich eine Perspektive in München gesehen, denn Robben und Ribéry seien damals auf einem absoluten Top-Niveau gewesen. Er erklärte: "So weit wie sie war ich damals natürlich nicht. Bayern war dennoch ein Reiz für mich, es war schon damals eine der besten Mannschaften auf der Welt. Aber ich war auch realistisch und habe damals erkannt: Das wird eng mit Spielzeiten, das ist nicht der richtige Schritt."

Sané wechselte 2016 vom FC Schalke in die Premier League zu Manchester City. Vier Jahre später hat es schließlich mit einem Transfer zum FC Bayern München geklappt.

