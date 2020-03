"Und wenn die Bedrohung durch die immer schnellere Verbreitung des Virus so groß ist, kann der Fußball nicht so tun, als ob ihn das nichts angeht", so Gysi weiter.

Am Montag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) entschieden, die Spielzeit in der Bundesliga und 2. Liga zunächst mindestens bis zum 2. April auszusetzen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bekräftigte aber die Absicht, die Saison zu Ende spielen zu wollen - notfalls mit Geisterspielen. Für die 36 Profi-Klubs sei dies auch eine Frage der finanziellen Existenz. "Es geht ums Überleben", hatte Seifert gesagt.

Das könnte Dich auch interessieren: Zweiter Coronafall in der Bundesliga: Hertha-Profi positiv getestet

(SID)