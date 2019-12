So lief das Spiel:

Ein Pflichtdreier - so schätzte die Fortuna-Führung das Duell gegen Aufsteiger und Überraschungsteam Union Berlin ein. Die Düsseldorfer brauchten einen Sieg, um sich von einem direkten Abstiegsplatz zu verabschieden und auf den Relegationsplatz zu springen.

Entsprechend motiviert und engagiert gingen die Düsseldorfer in die Partie. Von Beginn an drängten sie die Berliner in die Defensive, kontrollierten das Geschehen. Abgesehen von einem Pfostentreffer von Marius Bülter in der 7. Minute war von den Unionern im ersten Durchgang nur extrem wenig zu sehen.

Düsseldorf dominierte, erspielte sich jedoch nur wenige Aktionen in der Berliner Gefahrenzone. Zumeist waren Distanzschüsse ein Fortuna-Mittel. So auch in der 38. Minute - allerdings furios! Nach einem Abstoß von Zack Steffen verlängerte Oliver Fink den Ball in den Lauf von Hennings, der aus 18 Metern halbrechter Position abzog und traumhaft in den linken Torwinkel traf. Bei der Kopfballverlängerung traf Fink jedoch Florian Hübner mit dem Arm im Gesicht - eine strittige Szene, doch der VAR schritt nicht ein.

Union ging verdient mit einem Rückstand in die Halbzeitpause - trat zu Beginn des zweiten Durchgangs jedoch mit einer veränderten Gangart auf. Die Berliner suchten aktiv die Zweikämpfe und setzten die Düsseldorfer früh unter Druck.

Bereits in der 48. Minute fiel der schnelle Ausgleich. Nach einer Ecke von der rechten Seite, kam Marvin Friedrich am zweiten Pfosten zum Kopfball, Matthias Zimmermann klärte auf der Linie. Der Nachschuss gehörte Michael Parensen, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie schob.

Union hatte das Momentum auf der eigenen Seite und war in der Folge das gefährlichere Team. Düsseldorf hatte in der Defensive Probleme mit den quirligen Union-Angreifern - Zack Steffen hielt seinen Klub im zweiten Durchgang mehrfach mit guten Paraden im Spiel.

In der Schlussphase entwickelte sich ein Duell mit offenem Visier. Beide Mannschaften kamen gefährlich vor das gegnerische Tor, in der 90. Minute sorgte schließlich der eingewechselte Erik Thommy für den Last-Minute-Sieg der Fortuna. Aus 28 Metern halblinker Position zog der Offensivmann ab - vom rechten Innenpfosten ging der Ball ins Tor. Ein Sonntagsschuss für den Sprung hinauf auf den Relegationsplatz.

Die Stimmen zum Spiel:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Schlussendlich hat Düsseldorf glücklich, aber nicht ganz unverdient gewonnen. Wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen und waren überhaupt nicht im Spiel. Der Gegner war sehr aggressiv und lief unermüdlich an. Die zweite Hälfte lief so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir kamen nicht unverdient ins Spiel zurück, aber ein Fehler zu viel und man verliert ein Spiel, das man nicht hätte verlieren müssen. Eine Halbzeit genügt nicht, um in der ersten Liga Punkte mitzunehmen."

Lutz Pfannenstiel (Vorstand Sport Fortuna Düsseldorf): "Die Mannschaft hat die perfekte Reaktion gezeigt. Es war ein Spiel auf das wir uns voll konzentrieren wollten, der Trainer hat perfekt aufgestellt, die Mannschaft hat alles umgesetzt."

Das fiel auf: One Man Show

18 Tore hat Fortuna Düsseldorf in dieser Hinrunde erzielt. Ein Wert, der begründet, weshalb die Düsseldorfer auf dem Relegationsplatz überwintern. Dabei können sich die Fortunen glücklich schätzen, Angreifer Hennings in den eigenen Reihen zu haben. Denn elf der insgesamt 17 Tore gehen auf das Konto des Stürmers. Damit ist Hennings nach Robert Lewandowski und Timo Werner der drittbeste Torjäger in dieser Spielzeit. So ist die Fortuna extrem abhängig von ihrem Topscorer.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 6

Zuletzt holte Fortuna Düsseldorf Anfang November im Rheinderby gegen den 1. FC Köln einen Sieg. Danach folgten sechs Spiele ohne Dreier. Gegen Union Berlin riss schließlich die Serie. Ingsesamt verbuchen die Fortunen vier Siege in der laufenden Saison.

Das könnte Dich auch interessieren: Sancho-Poker: Chelsea bereit für Mega-Deal mit BVB