So lief das Spiel:

Nach dem überraschenden Pokal-Triumph über den BVB am vergangenen Dienstag wirkte Werder beflügelt. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team: Mehr Spielanteile, mehr Offensivaktionen, mehr Abschlüsse. Allerdings fehlten zu diesem Zeitpunkt noch die Chancen, Union Berlin stand gut und wirkte gefährlich im Umschaltspiel.

In der 16. Minute sah Davie Selke seine fünfte Gelbe Karte der Saison, nachdem er in einem Zweikampf mit Neven Subotic leicht gefallen war. Allerdings fand die Aktion im Mittelfeld statt, der Pfiff schien extrem kleinlich, zumal zu diesem frühen Zeitpunkt. Trotzdem fehlt der Neu-Bremer seinem Team am nächsten Spieltag.

Auch nach einer halben Stunde war Bremen das einzig offensiv aktive Team, Union kam kein einziges Mal vors Tor der Gastgeber. Denen allerdings fehlte meist die Präzision beim letzten Pass, mit zunehmender Dauer des Spiels wirkte Werder glückloser.

Eine mittelmäßige Partie, die zur Pause hin nicht attraktiver wurde, ging torlos in die Kabine.

Als Bremer Fan war fast abzusehen, was nach der Pause passierte: Die nicht vorhandene Chancenauswertung rächte sich nämlich schnell, Union Berlin kam nach einem konsequent gespielten Konter durch Marius Bülter zum 1:0 (52.) – der erste Treffer mit der zweiten Chance, Sebastian Andersson hatte Minuten zuvor einmal stark auf den Bremer Kasten geköpft.

Tragisch für die Bremer, gut für die Berliner: Union war nach der Führung endlich ein gleichwertiger Gegner für Werder, die Partie wurde merklich unterhaltsamer. Gut eine Viertelstunde vor Schluss fiel dann aber die Vorentscheidung: Nach einem weiteren überzeugend ausgespielten Konter erzielte Bülter mit seinem zweiten Treffer das 0:2. Der Aufsteiger jubelte, Werder konnte sogar dem neutralen Beobachter leidtun.

Trotz der Einwechslung von Claudio Pizarro (77.) und dreiminütiger Nachspielzeit kam Werder nicht mehr ran und verlor erneut vor heimischer Kulisse.

Die Stimmen zum Spiel:

Davy Klaassen (Werder Bremen): "Wir haben die Kontrolle gehabt, machen aber nicht die Tore. Die machen zwei Konter und der Ball ist drin – das ist Scheiße. Die Chancenverwertung war nicht gut. Wir haben gut angefangen, doch es war ein ganz anderes Spiel als am Dienstag gegen Dortmund. Da ist der Gegner auch mal gekommen. Es ist nicht einfach, wir müssen weiter zusammenhalten."

Oliver Ruhnert (Sportdirektor Union Berlin): "Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr gut die Räume attackiert und die Konter ausgespielt. Sebastian Andersson fühlt sich bei uns sehr wohl, somit war seine Vertragsverlängerung gar nicht so schwierig."

Nikals Moisander (Kapitän Werder Bremen): "Wir hatten alles unter Kontrolle, haben dann aber zwei Konter kassiert. Wir müssen am Gegenspieler dran sein nach Standards und besser absichern. Wir haben schon vor der Winterpause verstanden, dass wir im Abstiegskampf sind. Die Pfiffe der Fans sind verständlich."

Marius Bülter (Doppeltorschütze Union Berlin): "Wir haben in der ersten Hälfte noch die Konter nicht zu Ende gespielt, das haben wir in der zweiten Hälfte besser gemacht. Mein 2:0 war etwas glücklich, aber ich habe gleich gesehen, dass der Ball geht."

Der Tweet zum Spiel:

Wenigstens in einer Statistik ist Werder Bremen zur Zeit Bundesligaspitze: 89 Spiele in Folge in der Startelf. Jiri Pavlenka – Rekordmann in grün-weiß.

Das fiel auf: Gästeblock

Rund 5.000 eiserne Union-Anhänger waren am Samstag mit nach Bremen gereist – beeindruckend, besonders für einen kleinen Aufsteiger. Leider machten diese nicht nur gute Stimmung sondern auch jede Menge Rauch durch illegale Pyrotechnik.

Die Statistik zum Spiel: 1

Der Fluch des Weserstadions: Ein 3:2 über den FC Augsburg am dritten Spieltag war der erste und bisher einzige Heimsieg der Bremer in dieser Saison. Dazu ist der SVW seit über 540 Minuten ohne selbst erzieltes Tor – die Zahlen eines Absteigers.