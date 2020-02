So lief das Spiel:

Wenig passierte in der ersten Hälfte zwischen dem Siebzehnten und dem Dritten der Bundesliga. Werder begann mutig, aber ungefährlich. Nach leichten Startschwierigkeiten kontrollierte der BVB immer mehr Ball und Gegner, aber auch die Westfahlen strahlten keinerlei Gefahr aus. Zur Halbzeit standen zwei Torschüsse der Dortmunder einem der Bremer gegenüber. Auf das Tor kam der Ball weder hüben noch drüben.

Nach der Pause kam wieder Werder besser aus der Kabine, aber machte erneut zu wenig aus der kurzen optischen Überlegenheit. Der BVB übernahm erneut die Initiative und erarbeitete sich umgehend auch die notwendigen Chancen. Bereits in der 52. Minute kam der Favorit nach einer Ecke zur verdienten Führung. Dan-Axel Zagadou setzte sich robust am Fünfer gegeben Davie Selke durch und ließ aus dieser kurzen Distanz Jiri Pavlenka keine Chance.

Die Gäste machten weiter Druck und entschieden bereits nach einer guten Stunde gegen passive Bremer die Partie vorzeitig für sich. Nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Achraf Hakimi und Erling Haaland, war es erneut der junge Norweger, der bereits seinen neunten Saisontreffer erzielte – natürlich Bundesligarekord nach sechs Einsätzen (66.).

Im Anschluss brachte der BVB die Partie souverän nach Hause, und verschärfte somit die Krise der Werderaner weiter, die es einzig Pavlenka zu verdanken hatten, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel. Dortmund selbst sammelt drei wichtige Punkte im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Die Stimmen zum Spiel:

Davy Klaassen (SV Werder Bremen): "Bis zum ersten Tor ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten wenig Chancen, dann kam wieder so ein blöder Standard. Das ist zu einfach, das macht uns alle sehr sauer, dass solche Situationen immer wieder spielentscheidend sind. Am Ende haben wir selbst zu wenig kreiert, aber Dortmund ist eine Spitzenmannschaft, da musst du etwas Außergewöhnliches zeigen, um zu gewinnen."

Emre Can (Borussia Dortmund): "In der ersten Halbzeit war es sehr, sehr schwierig für uns. Werder hat es gut gemacht und wir haben keine Lösung gefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, das Spiel mehr kontrolliert und Werder wurde irgendwann müde. Am Ende haben wir in den richtigen Momenten zugeschlagen."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Stille Schweigeminute

Keinerlei Zwischenrufe, wie das am Donnerstag noch in Frankfurt der Fall war, gab es bei der Schweigeminute vor dem Spiel, die zu Ehren der Opfer von Hanau vor dem Spiel abgehalten wurde.

Die Statistik: 9