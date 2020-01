Zum Aktualisieren hier klicken

09:50 Uhr - Was passiert mit Selke und Kalou?

Die beiden Stürmer Salomon Kalou und Davie Selke könnten Hertha BSC noch verlassen. Wie "Sky" berichtet, könnte es Selke zurück an die Weser zu Werder Bremen ziehen. Bei Kalou soll West Ham United Interesse hinterlegt haben. Auch einige MLS-Klubs sollen ihre Fühler bereits ausgestreckt haben.

09:40 Uhr - Leverkusen vor Verpflichtung von Tapsoba

Laut "kicker", steht Edmond Tapsoba kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Der Innenverteidiger befindet sich demnach bereits zum Medizincheck am Rhein. Der 20-Jährige von Vitoria Guimaraes soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

09:32 Uhr - HSV schnappt sich Onana

Der HSV hat Amadou Onana von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 18-jährige Belgier kommt ablösefrei aus dem Kraichgau und unterschreibt an der Elbe einen Vertrag bis 2024. Wir freuen uns sehr, dass Amadou sich frühzeitig für den HSV entschieden hat, denn er ist ein internationales Top-Talent, das im Mittelfeld alle Positionen spielen kann und großes Entwicklungspotenzial besitzt", so HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

09:23 Uhr - ManUtd sucht neuen Stürmer

Wechselt Edinson Cavani von PSG nach Manchester? In Paris ist der Uruguayer nicht mehr glücklich, weshalb er seinen Abgang forciert. Zuletzt war neben den Red Devils auch Atlético Madrid interessiert, eine Einigung schon für diesen Winter gab es aber nicht. Das könnte die Chance für United sein, die schon in der Vergangenheit an Cavani interessiert waren.

09:16 Uhr - Sancho-Nachfolger schon im Winter?

Auch für einen bevorstehenden Abgang von Jadon Sancho, der dem BVB im Sommer den Rücken kehren könnte, muss sich der BVB rüsten. Die portugiesische "A Bola" berichtet, dass Dortmund Pedrinho von Corinthians Sao Paulo auf dem Zettel hat. Der 21-Jährige Rechtsaußen wird allerdings auch von Benfica Lissabon umworben. Ein Angebot über 25 Millionen Euro des portugiesischen Traditionsklubs soll Corinthians jedoch abgelehnt haben. Dem Vernehmen nach sollen die Brasilianer 30 Millionen Euro fordern

09:13 Uhr - Medizincheck für Can terminiert

Laut Informationen von "Sky" ist der obgligatorische Medizincheck von Emre Can beim BVB für Freitagmorgen angesetzt. Anschließend soll der Nationalspieler zunächst einen Leih-Vertrag bis zum Sommer unterschrieben, der eine anschließende Kaufpflicht von 26-30 Millionen Euro beinhaltet. Es dürfte also bald Vollzug gemeldet werden.

09:10 Uhr - Transferschluss: Wo bis wann?

Bundesliga (Deutschland): 18 Uhr

Premier League (England): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

Serie A (Italien): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

La Liga (Spanien): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

Ligue 1 (Frankreich): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

09:00 Uhr - Herzlich Willkommen

Guten Morgen zusammen. Heute geht es fast schon traditionell noch einmal zur Sache. Dir Telefonleitungen der Sportdirektoren weltweit werden glühen, letzte Verhandlungen werden abgeschlossen. Die Vereine hoffen auf den einen Last-Minute-Coup, um das Ruder in Liga und/oder Pokal noch herumzureißen. Marc Hlusiak hält Euch hier immer auf dem Stand. Los geht's.

