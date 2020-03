+++ Hier klicken zum Aktualisieren +++

13:20 - Flick darüber, ob er schon Training bei Spielabbruch geplant habe

"Nein. Im Moment definitiv noch nicht. Wir haben heute das Abschlusstraining und was dann kommt, das wird dann nach dem Spiel entschieden."

"Wir haben nächste Woche auch Zeit uns Gedanken zu machen. Klar ist natürlich auch, dass wir gucken, dass wir das Fitness-Niveau der Mannschaft halten."

13:17 - Flick über Angst vor Corona

"Ich persönlich habe keine Angst. Ich bin 55, ich gehöre noch nicht ganz so zur Risikogruppe, aber ich glaube jeder von uns hat in der Familie Menschen die ihm Nahe stehen , die zur Risikogruppe gehören. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit einer gewissen Verantwortung mit dem Thema umgeht und das nicht unnötiog aufbauscht."

13:15 Rummenigge erklärt das Worst-Case-Szenario

"Die Mannschaft fliegt ja grundsätzlich mit Charter, das heißt sie kommt nur mit dem Stuff in Berührung, der auch das Training macht. Es gibt ein Worst-Case-Szenario: Ein Mitarbeiter oder ein Spieler hat sich mit Coronavirus infiziert. Die Folge ist, dass wir alle, die dann hier in diesem Bereich waren 14 Tage in Quarantäne müssten und dann kann natürlich kein Fußballspiel stattfinden."

13:11 - Rummenigge über Home-Office der Bayern-Mitarbeiter

"Wir haben allen Mitarbeitern, die Kinder zuhause haben, ab sofort Home-Office zur Verfügung gestellt. Wir haben das vor zehn Tagen schon im Hinterkopf gehabt und schon technisch vorbereitet."

13:09 - Flick über das weitere Vorgehen

Klar, hätte man das gerne anders, aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist und das müssen wir annehmen. Da geht es jetzt wirklich um Gesundheit, da geht es um den Schutz unserer Bevölkerung und alles andere liegt nicht in unserer Hand. Da gibt es, wie Karl-Heint gesagt hat, kluge Köpfe die sich jetzt zusammensetzen.

13:07 - Rummenigge über mögliche Modelle nach Saisonabbruch

"Natürlich machen sich alle über die Folgepläne für das Worst-Case-Szenario Gedanken, die gibt es, die sind aber nicht exklusiv von der Bundesliga abhängig, sondern von der UEFA und von der FIFA. Wir haben eine Frage, die keiner hier im Raum seriös beantworten kann: Wie lange dauert Corona? Wie lange dauert das und wie gehen wir in der Zwischenzeit mit dem Thema um? Und ich finde bisher hat die deutsche Politik das außerordentlich bemerkenswert gemacht. Die Vorgaben die getroffen, die werden vom Fußball extrem seriös umgesetzt."

13:05 - Flick über Thiagos Twitter-Post

"Das ist Thiagos Meinung und das ist auch absolut frei von allem. Aber was die Mannscahft betrifft, ich habe noch keinen Spieler gesehen, weil die gerade erst alle eintrudeln, aber ich sehe keine Tendenz, dass es sich in diese Richtung entwickeln könnte."

13:03 - Rummenigge über finanziellen Aspekt einer Spieltagsabsage

"Jeder Klub ist davon abhängig, dass neben den hohen Ausgaben die wir haben, beispielsweise die Spielergehälter, Einnahmen generiert. Die kommen zum Großteil aus dem Fernsehbereich und wenn dieser Bereich ausfallen würde, dann ist zu Befürchten, dass viele mittlere und kleine Vereine in eine Liquiditätsproblematik, wenn nicht sogar darüber hinaus kommen würden. Und das muss am Ende des Tages vom Präsidium und von der Geschäftsführung der DFL berücksichtigt werden."

13:01 - Rummenigge über die Entscheidung den Spieltag auszutragen

"Der große Unterschied (zu den anderen Ligen) ist, dass wir aktuell in der Bundesliga keinen Fall haben, dass ein Spieler haben, der positiv getestet wurde auf den Coronavirus. Das gibt es ja beispielsweise in der Premier League, die kurz zuvor erklärt hat, dass sie den Spieltag am nächsten Wochenende nicht stattfinden lassen will. Das ist auch der Unterschied zur Formel 1."

"Ich glaube wir gehen in Deutschland sehr verantwortungsvoll mit den Vorgaben und auch Empfehlungen der Politik um. Deshalb finden die Spiele am Wochenende korrekterweise ohne Zuschauer statt. Ich habe so ein Spiel schon einmal miterlebt, ich glaube gegen ZSKA Moskau, ist komisch, ist zum Teil auch skurril, aber Ende des Tages musste das Spiel damals gespielt werden, natürlich unter anderen Voraussetzungen. Ich glaube, dass der Fußball hier trotzdem einen Beitrag dazu leisten kann, dass aus der immer mehr um uns greifenden Panik zumindest am Wochenende durch den Fußball den Leuten etwas geboten wird, was sie auch gewohnt sind."

12:57 - Flick über die aktuelle Situation

"Ich hätte mit Sicherheit in meiner ersten Saison gerne andere Themen. Das war schon nach dem Hoffenheim-Spiel, jetzt kommt Coronavirus. Mein Trainerteam und ich wir freuen uns auf die Saison, wir freuen uns auf das Arbeiten mit der Mannschaft, die eine sensationelle Rückrunde gespielt hat. Wir haben in allen drei Wettbewerben die Chance erfolgreich zu agieren. Das Triple, das ja auch immer ein Thema ist, scheint machbar zu sein, aber letzendlich kommt es darauf aktuell nicht an. Es kommt darauf an uns gemeinsam der sozialen Verantwortung zu stellen und auch gemeinsam zu schauen, dass wir diese Situation letzendlich auch zu stemmen."

12:52 - Flick über die Vorbereitung auf das Geisterspiel

"Schwierig, weil ich habe das davor auch noch nie mitgemacht. Aber auf der anderen Seite ist so, dass das ein Mentalitätsspiel ist. Man hat keine Atmosphäre und wer die Spiele, die keine Zuschauer hatten, unter der Woche gesehen hat, man hat schon gemerkt: Das ist kein Fußballspiel wie man es kennt. Deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten."

12:49 - Rummenigge über die Geisterspiele

"Ich habe die Spiele diese Woche im Fernsehen gesehen, wahrscheinlich wie sie auch. Champions League: Dortmund in Paris ohne Zuschauer oder auch gestern die Europa-League-Spiele der deutschen Mannschaften. Klar, es fehlt Atmosphäre, es fehlt Emotionalität und Stimmung, das ist alles ein bisschen komisch. Aber ich denke unter den Voraussetzungen war es trotzdem die richtige Entscheidung, den Spieltag morgen stattfinden zu lassen und dann am Montag eine gemeinschaftliche Entscheidung zu finden."

12:49 - Rummenigge über die Euro, Champions- und Europa League

"Was die Euro 2020 betrifft, gibt es am Dienstag eine Telefonkonferenz, darüber hinaus auch wie es weiter gehen soll mit Champions-League- und Europa-League-Spielen diese Saison. Das ist alles im Moment sicherlich keine einfache Entscheidung, was dort von den Entscheidungsträgern verlangt wird. Aber ich denke alle werden mit hoher Sensibilität und auch Solidarität an diese gesamte Geschichte herangehen. Es ist extrem wichtig, dass wir hier erstmal den Vorgabenund Empfehlungen der Politik folge leisten. Ich finde, das was unser Gesundheitsminister Jens Spahn, aber auchinsbesondere auch unser Ministerpräsident in Bayern als Vorgabe und Empfehlung gegeben hat, ist extrem wirksam und am Ende des Tages auch für den Fußball sehr hilfreich."

12:47 - Rummenigge über die Länderspiele

"Nach unserem Spiel gegen Eintracht Frankfurt gibt es ja eine Abstellungsperiode für gewisse Länderspiele. Ich würde dringend empfehlen, dass die FIFA und die UEFA diese Abstellungsperiode ausfallen lässt, weil das würde bedeuten, dass unsere Spieler in die ganze Weltgeschichte reisen würden. Das ist aus unserer Sicht mit nicht ganz zu unterschätzenden Risiken verbunden und dementsprechend würde ich es schätzen, und ich glaube da spreche ich im Namen aller Klubs, wenn diese Spiele ausnahmsweise gestrichen würden."

12:45 - Rummenigge erklärt warum der Spieltag stattfindet

"Es geht natürlich am Ende des Tages auch im Profifußball um Finanzen und unter den Voraussetzungen steht eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster in Deutschland aus. Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, wäre zu erwarten, dass zumindest viele kleine und mittlere Vereine finanzielle Probleme kriegen würden und deshalb halte ich es für die richte Entscheidung, dass der Spieltag unter diesen Voraussetzungen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet."

12:42 - Rummenigge über das weitere Vorgehen

"Am Montag gibt es eine Sondersitzung von der DFL mit allen 36 Profi-Klubs, in der über das weitere Vorgehen entschieden werden soll. Es gibt seit heute morgen die Entscheidung, dass der aktuelle Spieltag stattfinden soll, dass aber ab nächster Woche ein Shut-Down zumindest mal bis zum 2. April stattfinden soll, in der Hoffnung, dass sich bis dahin Dinge verbessern. Kein Mensch weiß heute seriös vorherzusagen, wie lange uns der Coronavirus zeitlich in Atem halten wird und dementsprechend muss man mit der ganzen Geschichte seriös umgehen. Ich denke, so wie das von der DFL gehandhabt wurde, ist das der richtige Weg."

12:40 - Rummenigge über die aktuelle Lage

"Es gibt erstmal ein paar Entscheidungen was den Spieltag morgen betrifft. Unser Spiel in Berlin findet ja statt, so wie offensichtlich der gesamte Spieltag in der Bundesliga heute, morgen und auch am Sonntag. Das Champions-League-Spiel nächste Woche Mittwoch ist abgesagt worden."

12:36 Uhr - Los geht's

Der Cheftrainer des FC Bayern München, Hansi Flick, und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenige betreten das Podium.

PK findet statt

Obwohl einige Bundesligisten bereits ihre Pressekonferenzen abgesagt haben, findet die PK des FC Bayern statt. Jedoch ist das Plenum bei diesem Pressetalk deutlich abgespeckter als sonst, denn die Münchner wollen aufgrund des Coronavirus natürlich ebenfalls kein Risiko gehen.

