11:00 Uhr - Los geht's! Oliver Kahn ist da

Bühne frei. Oliver Kahn hat Platz genommen und wird sich nun den Fragen der Journalisten stellen.

"Pack ma's" - so fiel Kahns erste Reaktion aus

An seinem ersten Tag als Vorstandsmitglied am 1. Januar hat Kahn mit viel Enthusiasmus in die Zukunft geblickt. "Für mich persönlich stehen große Aufgaben bevor. Ich bin so glücklich, in diesen Klub und in die Bayern-Familie zurückzukehren. Pack ma's", schrieb er in einem Statement in den Sozialen Netzwerken.

Neuer und Kimmich über Kahn

"Ich bin sehr gespannt, wie er auftritt. Ich habe ja noch gegen ihn gespielt und habe ihn natürlich beobachtet, wie er sich entwickelt hat. Das finde ich sehr positiv", erklärte der aktuelle Bayern-Keeper Manuel Neuer im Hinblick auf die Oliver Kahn. Joshua Kimmich sieht Kahn als "Leadertyp, der immer über Emotionen gekommen ist. Jetzt hat er natürlich eine ganz andere Rolle. Ich lasse es mal auf mich zukommen."

Um 11:00 Uhr ist es soweit - Oliver Kahn wird in der Münchner Allianz Arena als neues Vorstands-Mitglied des FC Bayern vorgestellt. Tobias Laure begleitet die Pressekonferenz für Euch hier im Liveticker. Viel Spaß dabei.

