So lief das Spiel:

Im Spiel um den Anschluss an die internationalen Plätze trafen die TSG 1899 Hoffenheim und der VfL Wolfsburg in einem wichtigen direkten Duell aufeinander. Für die TSG ging es darum, den Anschluss zu wahren, für die Wölfe darum, nicht im Niemandsland der Tabelle zu verschwinden.

Beide Mannschaften begannen mit viel Respekt – hohe Intensität und Risikobereitschaft waren zunächst nicht gegeben. Die erste gute Gelegenheit verzeichneten die Hausherren nach einem Ballverlust von Jérôme Roussillon in der neunten Minute. Die TSG schaltete um, der Ball landete bei Pavel Kaderábek in der rechten Strafraumhälfte. Aus elf Metern freier Schussbahn scheiterte der Außenverteidiger an Koen Casteels.

Auf der Gegenseite wurde es in der 17. Minute das erste Mal so richtig brisant. Xaver Schlager kam aus 15 Metern halbrechter Position zum Abschluss, Sebastian Rudy grätschte dazwischen und bekam den Ball klar an die Hand. Gelbe Karte für den TSG-Akteur und Elfmeter für die Wölfe. Wout Weghorst übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 18. Minute flach ins rechte Eck.

Die Gäste zogen sich in der Folge zurück, setzten auf schnelles Umschaltspiel. Die TSG versuchte offensiv zuzulegen, hatte allerdings große Probleme mit der Defensive der Wölfe. So plätscherte die Partie vor sich hin, ehe die Wolfsburger in der 40. Minute das vermeintliche 2:0 erzielten. Renato Steffen flankte den Ball von der linken Seite in die Mitte, Weghorst scheiterte aus fünf Metern per Kopf an Oliver Baumann – Admir Mehmedi war zur Stelle, schob die Kugel anschließend über die Linie. Beim Kopfball von Weghorst stand der Offensivmann jedoch knapp im Abseits.

Glück für die TSG, die in der 45. Minute selbst zuschlug und den Ausgleich erzielte. Florian Grillitsch eröffnete mit einem Pass auf die rechte Seite. Andrej Kramarić setzte sich in der rechten Strafraumhälfte durch, flankte in die Mitte. Christoph Baumgartner war aus kurzer Distanz zur Stelle und köpfte zum 1:1 ein.

In der zweiten Halbzeit erzeugten beide Mannschaften deutlich mehr Druck. Bereits in der 52. Minute gingen die Wölfe erneut in Führung. Wieder war es ein Elfmeter, dieses Mal nach Eingreifen des VAR. Kevin Mbabu wurde in der rechten Strafraumhälfte von Benjamin Hübner gelegt – Schiedsrichter Sören Storks zeigte nach der Überprüfung auf den Punkt. Erneut war Weghorst zur Stelle und markierte das 2:1 mit einem Schuss in die Mitte, bei dem Baumann nicht sonderlich gut aussah.

In der 59. Minute schaltete sich der VAR wieder ein. Dieses Mal auf der anderen Seite. Nach einem Freistoß von Robert Skov bekam Weghorst den Ball in der Mauer an den Ellbogen – klare Sache, Elfmeter. Kramarić führte aus und verwandelte unhaltbar ins linke Toreck. Das 2:2.

Die TSG drückte nach dem Ausgleich auf den Führungstreffer, verzeichnete in Person von Baumgartner zwei gute Chancen, doch kassierte anschließend das 2:3 in der 71. Minute nach einem blitzsauberen Konterangriff. Maximilian Arnold spielte den perfekten Steckpass auf den einlaufenden Weghorst, der Baumann überlupfte und den Dreierpack perfekt machte. Der VfL brachte die knappe Führung letztlich über die Zeit und feierte so einen wichtigen Sieg.

Das fiel auf: VAR-Einsatz

Der Video Assistent Referee Deniz Aytekin hatte viel zu tun: Insgesamt dreimal schritt er ein, zweimal aufgrund eines Vergehens der Defensive im Strafraum, einmal aufgrund einer Abseitsposition vor einem vermeintlichen Torerfolg. Insgesamt gab es so drei Elfmeter (zwei nach Eingriff des VAR) bei fünf Treffern.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 216

Sebastian Rudy feierte gegen den VfL Wolfsburg einen historischen Meilenstein. Der Mittelfeldmann kam zu seinem 216. Bundesliga-Einsatz im TSG-Dress. Damit schloss er zum bisherigen Rekordhalter Andreas Beck auf. Seinen Nachmittag stellte sich Rudy fußballerisch jedoch sicherlich anders vor. Er verschuldete den Elfmeter zum 0:1, sah die Gelbe Karte und wurde zur zweiten Halbzeit ausgewechselt.