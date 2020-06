Wie die "Sport Bild" berichtet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Lucien Favre auch in der kommenden Saison Trainer bei Borussia Dortmund bleibt. Dafür sprächen mehrere Gründe. Zum einen werde der Coach aufgrund seines respektvollen Auftretens der Mannschaft gegenüber von den Profis geschätzt. Zum anderen fehle es an einer möglichen Alternative - was auch mit Julian Nagelsmann zu tun hat.

Nagelsmann, so berichtet die "Sport Bild", sei der "Wunschkandidat" in Dortmund. Allerdings ist der 32-Jährige vertraglich bis 30. Juni 2023 an RB Leipzig gebunden und hat mit den Sachsen als Tabellendritter die erneute Champions-League-Qualifikation vor Augen. Die Borussia müsste sich also in Geduld üben.

Premier League "Nicht da, wo wir sein wollen": Klopp verurteilt Rassismus-Banner VOR 13 STUNDEN

In der Liga musste der BVB derweil zum achten Mal in Folge dem FC Bayern München die Meisterschale überlassen. Während sich Spieler wie Mats Hummels im Titelkampf offensiv äußerten, blieb der Coach in dieser Hinsicht zurückhaltend. Auch deshalb soll sein Stuhl in Dortmund gewackelt haben.

Zudem sei man seitens der Vereinsführung über das relativ frühzeitige Ausscheiden im DFB-Pokal und der Champions League unzufrieden gewesen. Es "ist ganz wichtig, dass wir uns und unseren Erfolg nicht nur über die Bundesliga definieren", sagte Hans-Joachim Watzke gegenüber den "Ruhr-Nachrichten".

Rücktritt wohl unwahrscheinlich

Andererseits kann der Schweizer aber einen Punkteschnitt von 2,16 Zählern pro Match bei den Westfalen aufweisen. Zum Vergleich: Jürgen Klopp bringt es dort auf "nur" 1,91 Punkte.

Unwahrscheinlich sei, dass Favre von sich aus den Posten in Dortmund niederlegt. Wenn er sich der Rückendeckung der Vereinsführung sicher sei, werde er verlängern, heißt es in der "Sport Bild".

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Überraschende Wende: Thiago vor Abschied bei Bayern?

Play Icon WATCH Götze nach Spanien oder Italien? Ein Verein soll die Nase vorn haben 00:02:04

Ligue 1 PSG gibt bekannt: Drei Spieler waren mit Coronavirus infiziert VOR 15 STUNDEN