Borussia Dortmunds Chefcoach Lucien Favre hat die Berichterstattung der deutschen Medien kritisiert. "Es sind auch, das muss ich klar sagen, Dummheiten berichtet worden", so der 62-Jährige im Interview mit der "Sportschau". Trotz Tabellenrang zwei für den BVB wurde Favre von der Presse mehrmals angezählt. "Es war sehr, sehr übertrieben", sagte er.

Der Trainer ärgerte sich vor allem darüber, dass es weniger um sachliche Analysen am Auftritt der Mannschaft als an Kritik an seiner Person gegangen sei. "Das ist unprofessionell", fügte er hinzu: "Es ist manchmal etwas schwer gewesen."

Laut eigener Aussage habe der Coach Rückendeckung aus Frankreich und der Schweiz erhalten. Dort sei der Umgang mit ihn in Deutschland als "Skandal" bezeichnet worden.

Saisonvorbereitungen laufen

Favre befindet sich aktuell mit seiner Mannschaft im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. Dort bereitet sich der Klub auf die im September beginnende neue Saison in der Bundesliga vor.

In der abgelaufenen Saison hatten die Dortmunder in der Endabrechnung 13 Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Als Zweiter qualifizierte sich der Verein allerdings erneut sicher für die Champions League.

