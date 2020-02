Der 15-Jährige spielt aktuell für das U19-Team der Dortmunder in der A-Junioren Bundesliga West. In 18 Liga-Spielen erzielte er dabei beeindruckende 31 Tore (dazu acht Assists). Insgesamt kommt Moukoko in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon auf 35 Treffer in 26 Spielen.

Mit vier Toren in sieben Youth-League-Spielen stellte der Teenager zudem einen Rekord auf. Noch kein Spieler mit dieser Anzahl an Treffern war in dem europäischen Nachwuchswettbewerb jünger.

Altersgrenze könnte gesenkt werden

Schon seit mehreren Wochen sollen die Verantwortlichen des BVB nach Informationen der "Bild" über eine Beförderung des Youngsters zu den Profis nachdenken. In der Bundesliga darf Moukoko aber noch nicht auflaufen.

Aktuell dürfen junge Spieler erst ab ihrem 17. Geburtstag in Deutschlands Elite-Liga antreten. Bei einer DFL-Vollversammlung Ende März könnte das Alter auf 16 Jahre gesenkt werden. Das Dortmunder Talent wird am 20. November 2020 16 Jahre alt.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Youngster wohl in wenigen Wochen wieder für ein Juniorenteam des DFB spielen könnte. Zuletzt hatte Moukoko 2017 als damals 12-Jähriger für die deutsche U16 gespielt.

Seither wurde der in Kamerun geborene Stürmer nicht mehr berufen und sollte dadurch vor dem früh entstandenen Hype geschützt werden. Am kommenden Sonntag kehrt Moukoko zunächst im Rahmen einen Trainingslehrgangs der U19 zurück ins DFB-Trikot.

