Es ist schon seltsam, wie sich die Dinge manchmal entwickeln.

In regelmäßigen Abständen wird uns, die den Fußball und seine Protagonisten aufmerksam und leidenschaftlich verfolgen, vor Augen geführt, dass zu einer langen und erfolgreichen Karriere als Profifußballer mehr gehört, als übersprudelndes Talent.

Es ist das häufig beschriebene Gesamtpaket, dass Ehrgeiz, Arbeitsmoral, Disziplin, Durchhaltevermögen und noch so viele Eigenschaften mehr beinhaltet, was talentierten Kickern zu erfolgreichen Karrieren verhilft.

Scouts und Sportdirektoren halten tagtäglich Ausschau nach Spielern, die möglichst viele dieser Eigenschaften in sich vereinen. Die Entscheidung für oder gegen einen Transfer wird jedoch vor allem vom Sichtbaren beeinflusst. Dabei ist jedem bewusst: Geschwindigkeit, Torabschluss, Zweikampfführung sind nicht mehr und nicht weniger als vielversprechende Grundlagen.

Beim BVB hat es in den vergangenen Jahren verhältnismäßig wenige, aber dennoch vereinzelte Fehlgriffe auf dem Transfermarkt gegeben. Da wäre beispielsweise der gestandene Bundesligaspieler und Weltmeister André Schürrle, der sich bei den Schwarz-Gelben trotz nachgewiesener Qualitäten auf höchstem Niveau (Bayer Leverkusen, FC Chelsea, VfL Wolfsburg) nicht durchzusetzen wusste, oder auch das vermeintliche Supertalent Emre Mor, das als "türkischer Messi" gefeiert im Sommer 2016 im zarten Alter von 18 Jahren ins Ruhrgebiet wechselte und dort letztlich an sich selbst und seiner fragwürdigen Einstellung scheiterte.

Da wäre aber auch: Mahmoud Dahoud.

Königstransfer Dahoud: Jahre der Stagnation

An der Einstellung des 24-Jährigen hat es nicht gelegen, dass seine Zeit beim BVB sich nun, zwei Jahre vor Vertragsende, dem Ende neigt. Fehltritte oder gar Skandale, sieht man mal von einem Verkehrsdilikt aus dem Juli 2018 ab, leistete sich der zurückhaltende zentrale Mittelfeldspieler nicht. Dennoch muss der einstige Gladbacher Shootingstar Stand April 2020 in die Kategorie Fehleinkauf eingestuft werden.

Bei seiner Verpflichtung im Dezember 2016 war diese Entwicklung so nicht vorauszusehen. Sportdirektor Michael Zorc sicherte sich die Dienste des damals 21-Jährigen frühzeitig für die Spielzeit 2017/2018. In Gladbach war der U21-Nationalspieler unter Lucien Favre zum Stammspieler gereift und sollte fortan beim BVB den Abgang von Ilkay Gündogan zu Manchester City kompensieren. Auch wenn im Sommer 2017 Spieler wie Andriy Yarmolenko (25 Millionen Euro) oder Jadon Sancho (ca. 8 Millionen Euro) zu Schwarz-Gelb wechselten - der eigentliche Königstransfer hieß Dahoud (12 Millionen Euro).

Ein Status, dem er nicht gerecht wurde. Stattdessen gabb es: zweieinhalb Jahre Stagnation.

The Trend is not your friend

Ganz gleich welcher Trainer den BVB in den vergangenen drei Jahren trainierte (Tuchel, Bosz, Stöger, Favre), Dahoud kam nie über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus - und Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil.

In seiner Premierensaison stand er in 23 Bundesligaspielen (elf Mal Startelf) auf dem Rasen. Ein Jahr später waren es nur noch 14 Einsätze (sieben Mal Startelf), in der laufenden Spielzeit sind es bislang nur neun (drei Mal Startelf). In seinen insgesamt 46 Spielen für den BVB erzielte Dahoud einen einzigen Treffer, fünf legte er auf.

Statistiken, die wenig Hoffnung auf eine Kehrtwende machen. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass auch sein einstiger Förderer und großer Fürsprecher, Lucien Favre, keine Besserung brachte.

In den ersten vier Partien unter dem Schweizer stand Dahoud in der Startelf, überzeugte aber nicht und kam folglich nur noch sporadisch zu Einsatzminuten. trotzdem erklärte er vor Jahresfrist gegenüber "t-online":

" Ich spiele aktuell bei einem Top-Verein, der im Kampf um die Meisterschaft voll dabei ist. Dass man nicht jedes Spiel von Anfang an machen kann, ist mir klar. Wichtig ist mir und auch unserem Trainer die individuelle Entwicklung. Und da bin ich auf einem guten Weg. "

Dahoud soll um Freigabe gebeten haben

Sollte er je auf einem "guten Weg" gewesen sein, so ist er spätestens jetzt davon abgekommen. Seinen letzten Auftritt von Beginn an hatte er im Heimspiel am 12. Spieltag. Gegen den Tabellenletzten SC Paderborn (3:3) sollte er zusammen mit Axel Witsel die Mittelfeldzentrale zusammenhalten und das Offensivspiel ankurbeln. Zur Halbzeit stand es 0:3, Dahoud wurde zur Pause rausgenommen.

Inzwischen hat der 24-Jährige laut einem "Sky"-Bericht beim BVB um Freigabe im Sommer gebeten.

Es wäre ein nachvollziehbarer Schritt, der überfällig wirkt, auch wenn seine Berateragentur "ISM International Soccer Management" den vermeintlichen Abschiedswunsch seines Klienten gegenüber dem TV-Sender entschieden zurücwieß:

" Es entbehrt jeder Grundlage. Mo will nicht wechseln. Er will bei Dortmund bleiben und sich durchbeißen. Aktuell gibt es keine Pläne, den BVB zu verlassen. "

Noch im Winter soll er ein Angebot von Hertha BSC ausgeschlagen haben, weil er sich nach dem dem Abgang von Julian Weigl eine neue Chance im Mittelfeld ausrechnete. Es wäre ein weiterer Beleg für Dahouds tadellose Einstellung, würde er auch nach dieser Saison weiter versuchen, sich durchzubeißen.

Die Gefahr, dass er an drei verschenkte Jahre seiner kostbaren Fußballkarriere noch ein weiteres dranhängt, ist jedoch deutlich größer als die Chance auf den langersehnten Durchbruch.

So ehrlich muss man sein.

