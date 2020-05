Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr Auswärtsspiel am 29. Spieltag der Bundesliga mit 1:0 (1:0) gewonnen. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielte Ihlas Bebou in der 43. Minute. Die Kraichgauer hätten in der ersten Halbzeit bereits per Elfmeter in Führung gehen können, doch Florian Müller parierte den Elfmeter von Steven Zuber (27.).

So lief das Spiel:

Von der ersten Minute war beiden Mannschaften die Bedeutung dieser richtungsweisenden Partie anzumerken. Hoffenheim kämpft noch um die Teilnahme am europäischen Geschäft, während Mainz im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt braucht.

Hoffenheims Robert Skov sorgte in einer enorm zweikampfintensiv geführten ersten Halbzeit per Freistoß für die erste gefährliche Duftmarke. Mainz-Schlussmann Florian Müller verhinderte mit einer sehenswerten Flugparade den frühen Rückstand (7.).

20 Minuten später durften sich die 05er erneut bei ihrem Torwart bedanken: Nach klarem Foul von Robin Hack an Christoph Baumgartner trat Hoffenheims Steven Zuber zum fälligen Strafstoß an, hatte aber seine Rechnung ohne Müller gemacht. Der Mainzer ahnte die Ecke und bewahrte sein Team abermals vor dem 0:1 (27.).

Auf der Gegenseite meldete Robin Quaison kurz darauf die bis dato harmlosen Mainzer endgültig in der Partie an, als er einen Freistoß aus 25 Metern an den linken Pfosten setzte (34.).

Kurz vor der Pause überschlugen sich auf beiden Seiten die Ereignisse. Taiwo Awoniyi vergab aus kurzer Distanz für Mainz (40.), auf der Gegenseite ließ Robert Skov eine gute Konterchance für die TSG liegen (42.).

Zwei Minuten später erlöste der kurz zuvor für den angeschlagenen Jacob Bruun Larsen eingewechselte Ihlas Bebou die Gäste. Der schnelle Angreifer setzte sich nach einem langen Ball gegen Robin Hack und Riedle Baku durch und vollendete aus zwölf Metern abgeklärt in die rechte Ecke (44.).

Mit 1:0 und insgesamt sieben Gelben Karten ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Nach der Pause kamen die Mainzer mit viel Wucht, aber oftmals ohne die zündenden Ideen im letzten Drittel. Bis auf Distanzschüsse von Edimilson Fernandes (55.) und Levin Öztunali (66.) sowie einen wegen Foulspiels zurecht aberkannten Treffers von Awoniyi (60.) kamen von den Hausherren kaum mehr offensive Szenen.

Hoffenheim verteidigte den knappen Vorsprung am Ende souverän über die Zeit und darf sich berechtigte Hoffnungen auf das internationale Geschäft machen.

Die Stimmen:

Florian Müller (FSV Mainz 05): "Heute kann man uns keinen Vorwurf machen, wir haben alles reingeschmissen. Vorne hatten wir eine schlechte Chancenauswertung und hinten haben wir etwas zu viele Chancen zugelassen."

Daniel Brosinski (FSV Mainz 05): "Uns hat die Kaltschnäuzigkeit und ein bisschen Glück gefehlt. Wir haben am Ende zu viele lange Bälle gespielt. Das war für Hoffenheim zu einfach zu verteidigen."

Ihlas Bebou (TSG Hoffenheim): "Jeder ist für jeden gelaufen und wir haben stark gekämpft. Am Ende ist das ein ganz wichtiger Sieg für uns."

Das fiel auf: Rekordverdächtige Kartenflut vor der Pause

Im ersten Durchgang ging es zwischen beiden Mannschaften intensiv zur Sache. Schiedsrichter Sascha Stegemann zückte insgesamt sieben Mal die Gelbe Karte. Die Kartenflut vor der Pause stellte den Bundesliga-Rekord für eine erste Halbzeit ein. Zuletzt gab es bei der Partie Hamburg gegen Leverkusen im November 2014 derart viele Verwarnung in der ersten Spielhälfte.

Die Statistik: 2

Die Mainzer feuerten mit insgesamt 18 Torschüssen besonders im zweiten Durchgang aus allen Lagen, allerdings fehlte oftmals die Qualität im Abschluss. Nur zwei Schüsse kamen auf das Tor des nahezu beschäftigungslosen TSG-Keepers Baumann.

