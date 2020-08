Laut einer Meldung der "Sun" versucht Manchester City alles, um den FC Liverpool im Kampf um Thiago Alcantara auszustechen. Demnach sei der Klub bereit, ein deutlich höheres Angebot als die Mannschaft von Jürgen Klopp für den 29-Jährigen abzugeben. ManCitys Coach Pep Guardiola zeigte sich davon überzeugt, dass Thiago auch in der Premier League auftrumpfen kann.

"Ein Spieler der für Barcelona und Bayern München spielen kann, kann auch in der Premier League spielen", so Guardiola. "Natürlich kann er das. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Aber ich weiß nicht, was er machen wird."

Laut Medienberichten verlange der FC Bayern München rund 30 Millionen Euro Ablösesumme für den Spanier. Es sei unklar, ob Liverpool die Summe aufbringen könne. "Wenn ein Klub uns ein Angebot macht, und eine faire Ablöse zahlen will, werden wir daran arbeiten", so Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der Bild.

Bayern Münchens Coach Hansi Flick hatte Thiago zuvor geraten, nach England zu gehen. "Wenn er eine neue Herausforderung will, sollte er es mit der Premier League versuchen", sagte Flick der "Bild".

