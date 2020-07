Bayern-Keeper Manuel Neuer machte nach dem Ende der Bundesligasaison in Kroatien Urlaub und versuchte sich dabei auch im Wasserball. Auf der kroatischen Insel Sipan traf der 34-Jährige unter anderem auf den kroatischen Wasserball-Profi Niksa Dobud und stellte sich dabei ins Tor. Der ebenfalls 34-jährige Dobud zeigte sich hinterher beeindruckt vom Können Neuers.

"Ich weiß, dass er einer der besten Fußballtorhüter der Welt ist, aber ich hatte nicht erwartet, dass er so gut im Wasserball ist", erzählte der Kroate in heimischen Medien.

Mit einigen Profi-Kollegen hatte Dobud zuvor den Münchener Keeper im Wasser getestet. Als kleines Geschenk erhielt zudem eine Wasserball-Kappe im Bayern-Design.

Bundesliga Mammutprogramm für Bayern-Stars: So hart wird die kommende Saison VOR 4 STUNDEN

Noch etwa eine Woche dürfen sich die Stars des Rekordmeisters von der ungewöhnlich langen Bundesligasaison erholen. Am 20. Juli werden alle Spieler wieder in München zu Corona-Tests erwartet, ehe es in die Vorbereitung auf das Champions-League-Finalturnier geht.

Dieses beginnt für die Bayern am 8. August (21:00 Uhr) mit dem Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea. Das Hinspiel gewannen die Münchener mit 3:0.

Das könnte Dich auch interessieren: Podolski über Bayern-Neuzugang Sané: "Noch nicht Top-Niveau erreicht"

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Heißes Gerücht: Bedient sich Klopp in der Bundesliga? 00:02:03

Relegation 2. Bundesliga Der Club liegt im Sarg, doch der Fußballgott reicht ihm die Hand VOR 6 STUNDEN