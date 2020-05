Der Vertrag von Mario Götze bei Borussia Dortmund läuft im Sommer 2020 aus. Geht es nach Pierre-Emile Höjbjerg, dann könnte die nächste Station des BVB-Profis die Premier League sein. Das äußerte der ehemalige Mitspieler des 27-jährigen Dortmunders in einem Gespräch mit "Sport1". Der Profi vom FC Southampton ist sich zudem sicher, "dass es die Liga lieben würde, ihn hier zu haben."

"Ich kann jedem Spieler die Premier League empfehlen, denn es ist die beste Liga der Welt", betonte der dänische Nationalspieler, der Götze aus den gemeinsamen Jahren beim FC Bayern München kennt.

Seinem Ex-Mitspieler prophezeit er eine rosige Zukunft im Mutterland des Fußballs: "Ich denke, Mario würde es in England lieben. Er ist immer noch ein Weltklasse-Spieler. Ich bin mir sicher, dass es die Liga lieben würde, ihn hier zu haben."

Höjbjerg und Götze spielten von 2013 bis 2015 zusammen beim Rekordmeister Fotocredit: SID

Mario Götze: Höjbjerg schwärmt von BVB-Profi

"Mario ist eines der größten Talente gewesen, mit denen ich jemals zusammengespielt habe. Er ist ein fantastischer Spieler, hat immer hart gearbeitet, auch im Fitnessraum. Er ist sehr diszipliniert“, so der 24-Jährige über seinen damaligen Mannschaftskollegen bei den Bayern.

Höjbjerg, der damals für 16 Millionen Euro aus München nach Southampton wechselte, läuft seit 2016 für den englischen Erstligisten auf. Werden sich die beiden also bald auf englischem Rasen begegnen, wenn die Premier League wieder ins Rollen kommt?

Götze-Berater mit Premier-League-Klubs in Kontakt

Wie "Sport1" berichtet, könnte dieses Szenario gar nicht unwahrscheinlich sein. Denn auch Götze-Berater Reza Fazeli soll bereits bei einigen englischen Klubs angeheuert haben.

Sollte der WM-Held von 2014 in Zukunft die Schuhe für einen Verein der Premier League schnüren, hat Höjbjerg noch einen freundschaftlichen Rat für ihn: "Ich würde ihm aber empfehlen, mir in diesem Fall nicht zu nahe zu kommen, denn ich würde ihn hart rannehmen. Ich entschuldige mich schon mal vorab."

Revierderby als mögliche Chance für Reservist Götze

Am Samstag steht für Mario Götze und Borussia Dortmund beim Bundesliga-Restart das erste Revier-Geister-Derby der Geschichte an(ab 15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de). Der ehemalige Nationalspieler darf sich dabei durchaus Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen. Denn besonders im Mittelfeld plagen Trainer Lucien Favre Verletzungssorgen. Ein Einsatz der Leistungsträger Emre Can und Axel Witsel ist fraglich. Kapitän Marco Reus wird gegen den FC Schalke 04 definitiv nicht spielen können.

Für den Weltmeister wäre es der erste Einsatz zu Beginn an nach über 18 Monaten. Zuletzt lief Götze im Dezember 2019 als Ersatz für BVB-Kollege Reus auf. Damals erzielte er auch sein bislang letztes Tor für die Schwarz-Gelben.

