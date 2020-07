BVB-Star Mats Hummels ist dafür bekannt, dass er auch über sich selbst Lachen kann. Dies hat der Spieler von Borussia Dortmund zuletzt mal wieder unter Beweis gestellt. Der 31-Jährige fiel dabei durch einen humorvollen Instagram-Beitrag auf, der ihn mit einer riesigen Flasche Alkohol zeigt. "Mein persönlicher Instagram-Abgrund“, kommentierte der 31-Jährige das Foto, das er auf Social Media teilte.

Hintergrund ist ein Gastauftritt des Fußballers im Podcast "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht und Comedy-Autor Tommi Schmitt. Dort berichtete der Abwehrspieler von seinem größten Fehleinkauf in der vergangenen Zeit. So hatte sich der frühere Nationalspieler eine überdimensionale Flasche Champagner gegönnt, was er rückwirkend gesehen für absolut nicht notwendig hält.

Daraufhin fragte er seine Follower auf Instagram, ob er davon ein Foto posten solle. Rund 88 Prozent seiner Anhänger auf der Plattform stimmten auf die Frage: "Alle bereit für das dekadenteste Bild?" mit "Ja". Somit veröffentlichte der Ex-Bayer das Foto auf seinem Account.

Bundesliga Boateng erklärt: Darum bin ich wieder so stark zurückgekommen VOR 4 STUNDEN

Hummels: "Mein persönlicher Abgrund"

Dem Dortmunder, dem diese Aktion offensichtlich höchst unangenehm war, kommentierte seinen Beitrag wie folgt: "Nachdem die Abstimmung bereits jetzt einem Erdrutschsieg gleicht bei ca 6900 zu 900 kommt hier mein persönlicher Instagram-Abgrund - großes Danke geht raus an Felix L und Thomas S".

Der Urlaubsschnappschuss zeigt den Weltmeister von 2014, während er zwei anderen Personen Champagner aus einer überdimensional großen Schampus-Flasche einschenkt.

Das könnte Dich auch interessieren: Knochenarbeit am Mittelmeer: Warum Kovacs Job extrem schwer wird

Play Icon WATCH Dortmund präsentiert Bellingham: Die ersten Bilder im BVB-Trikot 00:00:30

Bundesliga Problem erkannt, aber noch nicht gelöst: Dortmund braucht Führungsspieler 01/07/2020 AM 08:17