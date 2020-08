Mats Hummels sieht Borussia Dortmund für den Angriff auf den Branchenprimus FC Bayern München gut gerüstet. "Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahreneren Spielern. Wir haben sehr viel fußballerische Qualität. Wenn wir das alles in einen Topf werfen, sind wir eine Topmannschaft", sagte Hummels im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

In der kommenden Spielzeit könne der BVB "noch einmal einen Schritt nach vorne machen". Man müsse es hinbekommen, "dass wir in jedem Training und in jedem Spiel von Anfang an da sind. Es hat uns einige Punkte gekostet, dass wir nicht konstant auf diesem Level waren. Das ist Kopfsache", so Hummels, der anmerkte: "Man wird Ausrutscher haben, die dürfen aber nicht zu oft vorkommen. Diese Sachen dürften uns nicht passieren, wenn wir ganz oben angreifen wollen."

Hummels will mit dem BVB "in allen Wettbewerben etwas besser werden als vergangene Saison". In der Meisterschaft belegten die Dortmunder Rang zwei hinter dem deutschen Rekordchampion Bayern München, im DFB-Pokal und in der Champions League schied die Mannschaft von Trainer Lucien Favre im Achtelfinale aus. Die Saison sei zwar "gut" gewesen, so Hummels, "aber nicht gut genug, um zufrieden zu sein. Wir können mehr".

