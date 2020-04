Schick hat sich nach einer Eingewöhnungsphase bei Leipzig in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt und kam bislang in 19 Pflichtspielen auf sieben Tore und drei Vorlagen. Der 24-Jährige war 2017 von Sampdoria Genua in die italienische Hauptstadt gewechselt. Für den kommenden Sommer sollen die Römer auch Angebote anderer europäischer Vereine für den Offensivspieler erhalten haben.

(SID)

