Der Auftakt der neuen Saison in der Bundesliga könnte ohne den FC Bayern München, VfL Wolfsburg, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stattfinden. Wie die "Bild" berichtet, zeichnet sich das nach einem Gespräch der DFL mit den Teilnehmern der Champions-League- und Europa-League-Endrunde ab. Der Einstieg in die Liga hängt demnach vom Abschneiden im internationalen Geschäft ab.

Am 11. September soll die neue Bundesliga-Saison starten, allerdings könnte dieser Termin mit der Pause kollidieren, die die Teams im internationalen Wettbewerb bekommen sollen. Aufgrund der Zwangspause durch die Corona-Pandemie wurden die letzten Runden in der Champions League und der Europa League in den August verlegt.

Ab dem 10. August beginnt in Nordrhein-Westfalen das Final-Turnier in der Europa League mit dem Endspiel am 21. August. Die Champions League geht ab dem 12. August in Lissabon in die finale Phase und soll am 23. August beendet werden. Den Klubs, die noch international vertreten sind, soll die DFL folgende Lösung angeboten haben: Nach dem Ausscheiden bekommen die Vereine die vorgeschriebenen zwei Wochen Urlaub und weitere zwei Woche für die Vorbereitung.

Sollten die Teams das Finale der europäischen Wettbewerbe Ende August erreichen, würden sie demnach frühestens am zweiten Spieltag mit einem Montagsspiel am 21. September in die Saison einsteigen. Leipzig steht in der Champions League bereits im Viertelfinale. Der FC Bayern in der Champions League sowie Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg in der Europa League haben noch die Chance, dieses zu erreichen.

Kritik von Rummenigge

Die Matches des ersten Spieltags am zweiten Septemberwochenende müssten dann nachgeholt werden. Sollten die Mannschaften in der Champions und Europa League früher scheitern, wäre auch ein pünktlicher Saisonbeginn für diese Teams möglich.

Aufgrund des eng gesetzten Terminplans hatte Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge die UEFA wegen der für September angesetzten Länderspiele kritisiert. "Ich halte es offen gesagt nicht für gut, was da gerade diskutiert wird", sagte Rummenigge im "ZDF". "Wenn eine Mannschaft weit im Wettbewerb kommt, muss man garantieren, dass die Spieler mindestens zwei Wochen Urlaub haben. Die würden gar nicht an den Länderspielen teilnehmen können."

Die Münchner als Meister werden auch in der kommenden Saison sicher in der Champions League spielen. Leipzig und Leverkusen haben gute Karten und werden auf jeden Fall mindestens international vertreten sein. Der VfL Wolfsburg hat realistische Chancen auf die Teilnahme an der Europa League, die für Frankfurt über die Bundesliga nur noch theoretisch zu erreichen ist.

