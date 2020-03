Der deutsche Nationalspieler wird mindestens im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag gegen Bayern München und im Bundesligaspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim fehlen.

Außerdem fehlt den Königsblauen in den nächsten Partien auch Abwehrspieler Ozan Kabak, der bei der 0:3-Niederlage beim 1. FC Köln am Samstag eine schwere Beckenprellung erlitt. Der türkische Nationalspieler, im Sommer für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet, gehörte bislang zu den Leistungsträgern. Ohnehin muss Wagner noch ohne die langzeitverletzten Salif Sane, Benjamin Stambouli und Daniel Caligiuri auskommen. Schalke ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ohne Sieg.

Das könnte Dich auch interessieren: S04-Fans wüten, Nübel in Tränen: Schneider zieht Enke-Vergleich