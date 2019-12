Nübel besitzt bei Schalke 04 schließlich noch einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison, er dürfte demnach erst ein halbes Jahr zuvor von einem anderen Klub angeworben werden. Es wird also bis zum neuen Jahr dauern, ehe der FC Bayern München die Verpflichtung des 23 Jahre alten Torhüters bekannt geben wird.

Sein Gehalt soll nach "SID"-Informationen im Schnitt bei etwa 5,5 Millionen Euro pro Saison liegen - und damit unter den von den Schalkern gebotenen rund sieben Millionen Euro. Finanzielle Gründe sind also offensichtlich nicht ausschlaggebend für den Wechsel.

"Verstehen müssen wir seine Entscheidung nicht", hatte der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider pikiert erklärt, als bekannt wurde, dass Nübel seinen Vertrag bei den Königsblauen nicht verlängern wird. Doch tatsächlich hat der bodenständige gebürtige Paderborner ein klares Ziel: Er traut sich zu, der beste Torhüter der Welt zu werden, und er traut sich deshalb zu, sich zunächst gegen Manuel Neuer durchzusetzen.

Nübel imponiert den Bayern

Diese konsequente "All-in"-Einstellung von Nübel hat allem Anschein nach auch dem FC Bayern imponiert - namentlich vor allem Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Sportdirektor Hasan Salihamidzic und dem beim entscheidenden Gespräch telefonisch zugeschalteten bisherigen Präsidenten Uli Hoeneß. Und so hat Nübel neben einem Vertrag auch die klare Zusage, dass er als Nachfolger von Nationaltorhüter Neuer aufgebaut wird.

Nübel und die Münchner werden die Spielzeit 2020/2021 als Übergangssaison betrachten. Was die Münchner dem ehrgeizigen Neuer, dessen Vertrag bis 2021 angeblich bis 2023 verlängert werden soll, noch verdeutlichen müssen: Nübel soll bereits in der kommenden Saison ausgewählte Spiele bekommen. Nach seinem Lehrjahr will der ehemalige U21-Nationaltorhüter dann seinen Lehrmeister und Vorgänger bei Schalke 04 attackieren.

Nübel und der FC Bayern haben sich ihre Entscheidungen ganz offensichtlich gut überlegt: Nübel gilt als ein herausragendes Talent, angefangen vom FC Barcelona buhlte beinahe ein Dutzend internationale Spitzenklubs um seine Dienste. Dass sich der so heftig Umworbene für die Münchner entschied, ergibt Sinn: Mit 33 Jahren ist Neuer der älteste Torhüter der werbenden Klubs - der Weg zur Nummer eins für Nübel damit mutmaßlich kürzer.

Möglicher Nachfolger für Neuer

Die Münchner wiederum sehen in Nübel offensichtlich den geeigneten Nachfolger für Neuer und damit in absehbarer Zeit ihren Torhüter für die kommenden zehn Jahre. Überzeugt hat sie neben den unbestrittenen sportlichen Qualitäten wohl vor allem auch, dass ihr neuer Schlussmann bereit ist, den Kampf mit der etablierten Nummer eins aufzunehmen - und ihn verdrängen will. Das passt bestens zur Münchner "Mia san mia"-Attitüde.

Manuel Neuer wird all dies womöglich nicht gefallen. Sein Ehrgeiz ist ebenso verbürgt wie seine Abneigung, ohne Not auf ein Spiel zu verzichten. Und was seine Zukunft angeht: Gerade erst gab er im "kicker" auf die Frage, ob er sich eine Teilnahme an der EM-Endrunde 2024 in Deutschland vorstellen könne, die vielsagende Antwort: "Noch bin ich fit und daher bereit." Im Sommer 2024 wäre Neuer 38 Jahre alt.

Nübel ist wie einst Neuer offensichtlich entschlossen, die zu erwartenden Probleme auf Schalke auszuhalten. Neuer war nach der Bekanntgabe seines Abschieds im April 2011 nicht mehr gut gelitten bei seinem Klub. Nübel, derzeit gesperrt und immerhin seit Saisonbeginn Kapitän, droht ein noch länger anhaltender Spießrutenlauf.

