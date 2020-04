Der FC Bayern München hat 2013 wohl um Superstar Neymar geworben. Das berichtete der ehemalige Berater des Brasilianers, Wagner Ribeiro, bei "ESPN". Laut "Sport Bild" sei vor allem der damalige Bayern-Coach Pep Guardiola an einer Verpflichtung Neymars interessiert gewesen, ebenso wie mehrere andere Top-Klubs Europas. Der damals 21-Jährige entschied sich schließlich für den FC Barcelona.

"Wir erhielten Angebote aus aller Welt. Von Chelsea kam eine offizielle Offerte, als wir am Tag von Neymars Länderspiel-Debüt für Brasilien im Jahr 2010 gerade in New York waren", sagte Ribeiro.

Er fuhr fort: "Später gab es Angebote von Bayern München und Juventus. Wegen Letzterem hatten wir sogar ein Treffen in Turin."

Neuer Rekord-Transfer unwahrscheinlich

Aktuell steht der Stürmer bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Wechselgerüchte um seine Person, darunter eine Rückkehr nach Barcelona, halten sich aber hartnäckig.

Ribeiro ist davon überzeugt, dass Neymar dann günstiger zu haben sein dürfte als bei seinem letzten Wechsel. Damals legte PSG die Rekordsumme von rund 222 Millionen Euro für ihn auf den Tisch.

"Es gibt diesen bestimmten Betrag, den es vor einem Jahr noch nicht gab. Er liegt heute bei 164 Millionen Euro", wird Ribeiro zitiert. Zudem gehe er aufgrund der aktuellen Situation davon aus, "dass wir in der nächsten Transferphase nur sehr wenige Transfers von mehr als 50 Millionen Euro haben werden."

