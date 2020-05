Mario Götze ist im Visier der großen europäischen Ligen. Nachdem der Ex-Weltmeister zuletzt vor allem mit Klubs der Serie A in Verbindung gebracht wurde, wurden nun gleich mehrere Teams der französischen Ligue 1 Interesse genannt. Das vermeldet die Online-Seite "Le10Sport". Wie die "Bild" ergänzt, habe besonders der OGC Nizza Interesse an einer Verpflichtung Götzes. Der Stand im Götze-Poker.

Update 2. Mai: WM-Siegtorschütze Mario Götze wird laut eines Berichts der französischen Sportseite "Le10Sport" gleich von mehreren Vereinen der französischen Ligue 1 umworben. Unter anderem wurden Paris Saint-Germain, der AS Monaco, Olympique Lyon, Olympique Marseille und der OGC Nizza genannt.

Laut "Bild" bestehe allerdings in erster Linie bei Nizza ein konkretes Interesse an einer Verpflichtung des BVB-Profis. Götze werde aber auf jeden Fall finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen.

Gerüchte um Wechsel in Serie A

28. April: Bei Mario Götze häufen sich Gerüchte um einen Wechsel in die Serie A, wo mit AS Rom, Lazio Rom und dem AC Mailand gleich drei Klubs Interesse haben sollen. Allerdings: Götze müsste in den sauren Apfel beißen.

Aktuell, so berichtet die "Bild", soll der 27-Jährige beim BVB ein jährliches Salär von etwa zehn Millionen Euro beziehen. Eine stolze Summe, die man laut "Gazzetta dello Sport" in der Hauptstadt bei AS nicht aufbringen kann. Mehr als drei Millionen sollen infolge der Corona-Pandemie nicht drin sein. Ein Wechsel zu Lazio gilt ohnehin als relativ unwahrscheinlich.

Lazio träumt von Coup mit Götze

23. April: Lazio Rom hat nach Medienberichten Interesse an Mario Götze. Laut "Gazzetta dello Sport" würde Sportdirektor Igli Tare den 27-Jährigen, der beim Bundesligisten Borussia Dortmund keine Zukunft hat, gerne verpflichten. "Tare träumt von einem neuen Coup, wie es ihm 2011 mit Miroslav Klose gelungen ist", schrieb das Blatt. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 beim BVB läuft im Sommer aus.

Ein Problem für Lazio könnte in der Coronakrise das Gehalt des Finaltorschützen von Rio sein. Die Römer könnten laut "Gazzetta" maximal vier Millionen Euro pro Saison anbieten, so viel verdiene aktuell kein Spieler im Kader.

Götze wechselt Berater

9. April: Ex-Weltmeister Mario Götze stellt die Weichen für die Zukunft. Und es sieht so aus, als sollten diese nicht bei seinem aktuellen Klub Borussia Dortmund liegen.

Wie der 27-Jährige der "Bild" verriet, habe er Star-Berater Reza Fazeli als neuen Agenten verpflichtet. Die Neuausrichtung macht einen Vereinswechsel noch einmal deutlich wahrscheinlicher.

