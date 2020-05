Oliver Kahn blickt mit gemischten Gefühlen auf den Neustart der Bundesliga. Das sagte das Vorstandsmitglied des FC Bayern München im Interview mit dem offiziellen "Youtube"-Kanal des Vereins. "Keine Frage: In der jetzigen Situation wieder Fußball zu spielen - ich denke, alle wissen, was das bedeutet", sagte Kahn. "Man wird sehen, wie die Spieler damit zurechtkommen, keine Zuschauer zu haben."

Dass die Bundesliga fortgesetzt werden könne, sei eine große Chance, machte der ehemalige Nationaltorhüter deutlich. Ein Saisonabbruch wie in Frankreich sei "verheerend".

"Die Möglichkeit besteht aber auch sowohl für die Liga als auch für den FC Bayern zu zeigen, dass man mit einem funktionierenden Konzept auch in dieser Krise eine gewisse Normalität herstellen kann", ergänzte Kahn.

Krise als Beschleuniger

Andererseits habe die Krise ihm sogar geholfen, im Vorstand des Rekordmeisters schneller Fuß zu fassen. "So eine Krise wirkt auch immer irgendwo wie ein Beschleuniger. Das heißt, ich bin dann auch sehr, sehr schnell in die Themen rein gekommen", sagte der 50-Jährige.

Die Münchner starten am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Union Berlin wieder in die Saison. "Ein, zwei, drei Spiele wird es schon dauern, um wieder in den Wettkampfmodus reinzukommen", glaubt Kahn.

