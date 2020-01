Aus Doha berichtet Daniel Rathjen

Wenn Hansi Flick seine Spieler am Mittwoch wieder morgens auf den Rasen im "Aspire Park" in Doha schickt, wird auch Oliver Kahn dabei sein. Zumindest am Rand. Der neue Vorstand des FC Bayern München ist nachgereist und brennt darauf, sich ein eigenes Bild vom Kader machen zu können.

Er will Gespräche führen, die Stimmung erfassen, Tendenzen ableiten, denn - so Kahn - am Dienstag bei seiner Präsentation: "Die Mannschaft ist das Kernstück."

Kahn zeigt sich angriffslustig

Es ist davon auszugehen, dass er im Teamhotel eine Ansprache an die Spieler richten wird, deren Kern wiederum so ähnlich lauten könnte wie es in der Allianz Arena anklang:

"Sieben Meistertitel in Serie sind etwas für die Ewigkeit, aber acht wären es auch. Zudem wollen wir nicht nur die deutsche Meisterschaft, sondern auch Erfolg in der Champions League. Wir wollen in allen Bereichen die Nummer eins sein. Beim FC Bayern ist immer alles möglich."

Möglicherweise bewirkt allein seine Präsenz und Aura, die wie kaum eine andere für die Bayern-DNA steht, den nötigen Schub für eine sensationelle Rückrunde. Manche werden sich jedoch vielleicht nur in ihrer eigenen Auffassung bestätigt fühlen, denn die aktuellen Bayern-Leader verkörpern die von Bayern geforderten Grundtugenden bereits.

Video - Kahn überzeugt: Nübel wird sich hinter Neuer anstellen 01:32

Kimmich führt neue Bayern-Leader an

Einer, der in dieser Saison zu einem echten geworden ist, hat beispielsweise seine ganz eigene Definition: Joshua Kimmich. "Kahn ist als Spieler über Emotion gekommen", weiß der 24-Jährige und erklärt:

" Ein Leader ist jemand, der die Mitspieler mitreißen möchte, dem der Mannschaftserfolg wichtig ist und sich diesem unterordnet. "

Er hat sich in der Vergangenheit viel abgeschaut und war etwas überraschend vor allem von Arturo Vidal (jetzt FC Barcelona) beeindruckt:

" Arturo war ein Leader, weil er wie einer gespielt hat. Es gibt verschiedene Arten: Xabi Alonso lernte Deutsch und wollte unbedingt kommunizieren. Manu Neuer ist einer, der riesigen Ehrgeiz mitbringt. Was alle gemeinsam haben, dass sie nicht nur auf sich selbst beschränkt sind. "

Kimmich brennt, er präsentiert sich bei den Einheiten in Doha jederzeit hochkonzentriert, engagiert und lässt nie locker, was phasenweise an den Ehrgeiz eines Arjen Robben erinnert. In den Gesprächen wird auch klar, dass es ihn dauerhaft ins Mittelfeldzentrum zieht. Der wichtigste Grund für ihn:

" Dort kann man mehr Einfluss nehmen auf die Mitspieler. Und ich will zu jeder Zeit Einfluss nehmen. "

Video - Kimmich sicher: Neuer ist "die klare Nummer eins" 00:29

Neuer, Müller & Co: Die Hierarchie funktioniert

Auch Neuer, Thomas Müller und neuerdings David Alaba gehören bei den Bayern zu den Akteuren, die den Ton angeben. Sie dirigieren lautstark bei Spielformen, kritisieren oder loben junge Spieler. Verfolgt man das Training aus nächster Nähe vom Rand, sind streng genommen eigentlich nur die Stimmen von diesem Führungs-Quartett zu vernehmen. Ihren Status haben sie sich in den vergangenen Jahren erarbeitet.

Hinzu kommt, dass sie mit Coach Flick eine Einheit bilden. Taktisch liegen sie auf einer Wellenlänge: Sie wollen früh attackieren, pressen, drauf gehen, Tore erzielen, den Gegner dominieren. Die Führungsspieler gehen voran - die anderen folgen gerne. Es ist die viel zitierte "Achse", die das tragende Gerüst einer Mannschaft ausmacht. Im Tor Neuer, hinten Alaba, im Mittelfeld Kimmich und vorne Müller. Das ist eine funktionierende Team-Hierarchie!

Kahn wird dort kaum Defizite erkennen. Matthias Sammer hatte es bei seinem Amtsantritt 2012 nach dem "Drama dahoam" da schon schwieriger, weil er die zwei Kapitäne Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger zunächst auf eine gemeinsame Linie bringen musste.

Auch die Art der Leader passt zur Philosophie des neuen Vorstands Kahn. Mit autoritärem Gehabe erreichen sie die jungen Spieler nicht mehr, sondern mit viel Kommunikation und Einfühlungsvermögen. "Es geht um menschliche Punkte", betonte Kahn.

Es ist ein wichtiges Attribut, das jeder Bayern-Leader definitiv mitbringt.

Das könnte Dich auch interessieren: Daumen hoch für Kahn! Warum sein erster Auftritt ein Fingerzeig war